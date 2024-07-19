川普將發表壓軸演說！共和黨全代會「最後之夜」 蓬佩奧也要登場
為期4天的共和黨全國代表大會（Republican National Convention），當地時間18日進入尾聲，川普預計將在大會最後一晚，正式接受共和黨總統候選人提名並發表演說，而除了川普以外，外媒掌握的名單顯示，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也將登場並發表談話。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，知情人士透露，共和黨全代會最後之夜，川普將接受共和黨總統提名，他們一家預計都會現身，包含神隱已久的川普之妻梅蘭妮亞（Melania Trump），長女伊凡卡（Ivanka Trump）及其夫婿庫許納（Jared Kushner），尤其時梅蘭妮亞在川普此次競選期間一直保持低調，至今只出席過2次公開活動。
共和黨全代會最後一晚的亮點，無疑就是川普的演說，在上週末躲過驚險的暗殺行動後，川普曾向外媒透露，將大幅改變演講內容：「這是一個將整個國家、甚至全世界團結在一起的機會，將與之前的有很大不同。」
知情人士也說，川普預計不會在演說中提及或攻擊現任總統拜登（Joe Biden）。
演講名單方面，包括美國前國務卿蓬佩奧、前《福斯新聞》知名主持人卡爾森（Tucker Carlson），外界也關注蓬佩奧為川普站台，是否有機會在川普勝選後，重返國安決策圈。