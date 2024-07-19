八點檔男星罹怪病「暴瘦剩50公斤」　肚子腫脹竟抽出800cc腹水

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尹昭德現在體重70公斤，15年前曾經生過一場大病瘦到皮包骨，臉部凹陷，只剩50公斤，一天要吃40幾顆藥，每6小時要吃一次抗生素：「我知道什麼是藥罐子，吃到最後，我嘴巴一張開都是藥味。」在醫院打針，針筒大到只能打臀部，因為打手臂，手會舉不起來，打點滴打到扎了3次針，手臂都找不到血管，甚至也做了罕見的「鎵」檢驗找病灶。
當時太太半夜要叫他起床，陪在旁邊，隔天還要上班，在花蓮慈濟醫院就醫的時候，太太為了照顧他，週五下班從台北坐夜車到花蓮，週日再搭晚班車回台北，在台北、花蓮一直都查不病因，他都覺得「自己人生會在花蓮劃下句點」。太太原本是一個無肉不歡的人，竟然默默發願：「如果我先生可以健康的話，就開始吃素。」沒想到隔兩天，醫生就查出是「結核菌引發的腹膜炎」，太太才告訴尹昭德前天發願吃素，對症下藥一年半後痊癒，兩個人一直吃素到現在已經15年了。就跟《你好，我是誰2》劇中「何慶祥」的台詞一樣「沒關係，我會陪著你」這句話也讓尹昭德、洪小鈴跟馮凱導演三個人哭到不行。
醫生說花東地區每4個人有一個人身上有結核菌，大部份的人不會發作，除非免疫力下降。尹昭德回想生病前在花蓮醫院拍醫生的戲趕著殺青，回台北後腸胃開始不舒服，肚子越來越大，都感覺得到肚子裡有水在跑，腹部積水抽出800cc後，吃一碗麵吃到掉淚：「原來幸福這麼簡單，就是好好吃一碗麵。」生病前打籃球可以打全場，生病後連站兩分鐘都冒冷汗。
尹昭德都會跟太太開玩笑說：「謝謝你啊！救命恩人。」前幾年每講到這段往事，都哭到不行，覺得自己「何德何能」。尹昭德也跟老天爺說：「如果覺得他還有一點點用處，讓我活下來，我會做更多有意義的事情。」尹昭德康復後每年8月都會邀請藝人朋友一起去育幼院、年底會去收容腦性麻痺的養護中心做公益：「太太吃素15年，我做這件事也做了15年。」