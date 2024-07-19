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八點檔男星罹怪病「暴瘦剩50公斤」　肚子腫脹竟抽出800cc腹水

▲尹昭德曾經生重病，暴瘦剩50公斤，還因為腹部積水肚子腫脹。（圖／大愛提供）
▲尹昭德曾經生重病，暴瘦剩50公斤，還因為腹部積水肚子腫脹。（圖／大愛提供）

記者李欣容／台北報導

男星尹昭德在大愛的失智題材戲劇《你好，我是誰2》，中和洪小鈴飾演夫妻，洪小鈴在劇中40多歲就罹患「早發性失智症」，尹昭德在身邊陪伴照顧。尹昭德15年前曾因結核菌引發的腹膜炎瘦到皮包骨，當時是太太在身邊悉心照顧，尹昭德這次回到花蓮拍攝，醫生說花東地區每4個人有一個人身上有結核菌，大部份的人不會發作，除非免疫力下降。尹昭德想起，拍完殺青戲後回台北肚子就開始腫大，後來才發現腹部積水，抽出800c.c。

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對於失智議題，所有人感觸都很深，尹昭德爸爸今年高齡98歲，行動力很弱還是堅持早上要去市場買菜，而且是指定一家店，換一家還會說味道不對，爸爸還曾因為自己搭公車滑倒，膝蓋有一道很長傷口，尹昭德在內湖的住家有準備房間給爸爸住，但是爸爸還是跑回木柵，有熟悉的環境可以串門子，尹昭德得想各種方法來照顧爸爸，也有失去耐性的時候，突然脫口而出：「我現在要照顧小的又要照顧老的。」講完兩人一陣靜默，尹昭德懊悔說：「顧及孝跟順，好難哦！」

▲尹昭德（右）在劇中陪伴早發性失智的洪小鈴。（圖／大愛提供）
▲尹昭德（右）在劇中陪伴早發性失智的洪小鈴。（圖／大愛提供）
尹昭德現在體重70公斤，15年前曾經生過一場大病瘦到皮包骨，臉部凹陷，只剩50公斤，一天要吃40幾顆藥，每6小時要吃一次抗生素：「我知道什麼是藥罐子，吃到最後，我嘴巴一張開都是藥味。」在醫院打針，針筒大到只能打臀部，因為打手臂，手會舉不起來，打點滴打到扎了3次針，手臂都找不到血管，甚至也做了罕見的「鎵」檢驗找病灶。

當時太太半夜要叫他起床，陪在旁邊，隔天還要上班，在花蓮慈濟醫院就醫的時候，太太為了照顧他，週五下班從台北坐夜車到花蓮，週日再搭晚班車回台北，在台北、花蓮一直都查不病因，他都覺得「自己人生會在花蓮劃下句點」。太太原本是一個無肉不歡的人，竟然默默發願：「如果我先生可以健康的話，就開始吃素。」沒想到隔兩天，醫生就查出是「結核菌引發的腹膜炎」，太太才告訴尹昭德前天發願吃素，對症下藥一年半後痊癒，兩個人一直吃素到現在已經15年了。就跟《你好，我是誰2》劇中「何慶祥」的台詞一樣「沒關係，我會陪著你」這句話也讓尹昭德、洪小鈴跟馮凱導演三個人哭到不行。

醫生說花東地區每4個人有一個人身上有結核菌，大部份的人不會發作，除非免疫力下降。尹昭德回想生病前在花蓮醫院拍醫生的戲趕著殺青，回台北後腸胃開始不舒服，肚子越來越大，都感覺得到肚子裡有水在跑，腹部積水抽出800cc後，吃一碗麵吃到掉淚：「原來幸福這麼簡單，就是好好吃一碗麵。」生病前打籃球可以打全場，生病後連站兩分鐘都冒冷汗。

▲尹昭德（左）和洪小鈴（右）都對長照很有感。（圖／大愛提供）
▲尹昭德（左）和洪小鈴（右）都對長照很有感。（圖／大愛提供）
尹昭德都會跟太太開玩笑說：「謝謝你啊！救命恩人。」前幾年每講到這段往事，都哭到不行，覺得自己「何德何能」。尹昭德也跟老天爺說：「如果覺得他還有一點點用處，讓我活下來，我會做更多有意義的事情。」尹昭德康復後每年8月都會邀請藝人朋友一起去育幼院、年底會去收容腦性麻痺的養護中心做公益：「太太吃素15年，我做這件事也做了15年。」

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