蘿拉惡行太離譜！耶嫩「10點震撼爆料」懶人包　她也差點被逼離職

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蘿拉會在公眾場合當中數落耶嫩，且是在另外一位團隊核心成員、同時也是面試耶嫩的宗翰不在時表示「我討厭耶嫩應該是公開的事吧？」對耶嫩嗆聲「只會讀書什麼都不會，讀書還不是靠運氣」，不只如此，也會在買東西時，故意漏掉耶嫩那一份。
二、忘記自己該做的事情
蘿拉經常會忘記自己的工作事宜，不僅群組傳過的東西或者開完會講過的東西都會忘記，連自己對接的窗口都忘記。像是過去環島挑戰號最後一站的飯店是交由蘿拉處理，結果企劃開拍之後，蘿拉還詢問耶嫩「最後一站是哪？」讓耶嫩非常傻眼。
三、非常害怕蔡阿嘎、趁亂想討論公事
耶嫩表示，自己在職期間就觀察到蘿拉很害怕蔡阿嘎，經常都會在大家拍片、氣氛很好的時候才找蔡阿嘎討論公事，只敢在這時候才敢面對老闆，不然就是叫其他同事去跟老闆溝通。蔡阿嘎也表示「這樣一說回想起來才發現是有蹊蹺。」而該件事連二伯都有發現。
四、託付同事辦事「不滿就爆氣摔手機」
耶嫩提到，蘿拉會請快遞來接送合約，結果都是自己先叫快遞，等到快遞到了之後才跟同事說「合約怎麼都還沒弄好」，然後就讓快遞在外面等，如果不合她意而且老闆不在的話，就會爆氣摔手機、摔東西。
五、不給客戶要求資料，發出後才說漏東漏西
身為公關、業務窗口的蘿拉，做事總是沒辦法一氣呵成，耶嫩表示過去客戶希望貼文附設的連結、Tag名單蘿拉都不會給，但明明只是把廠商的一段文字複製下來轉交給要發文的同事，蘿拉仍做不到。
六、公關品離奇變成朋友寄送的
耶嫩表示自己在職期間，蘿拉總愛買很多東西寄到公司，每次寄來都不知道是公關品還是她的，同事誤以為是公關品的東西，蘿拉會在發文後要求刪除貼文，表示「這是朋友寄給我的」。由於後續查出蘿拉向廠商多要很多公關品，也被推測這背後動機。
七、觀照特定廠商，核心成員也險被逼走邊緣
蘿拉私下答應特定廠商要發文，但是遭到蔡阿嘎以及二伯拒絕，結果她會請要發文的同事私下去說服蔡阿嘎或者二伯，二伯表示：「這種事情我就是比較有原則，結果前員工（指蘿拉）就會教亞妮來說服我，但我就是不想發，結果亞妮被夾在中間，變很痛苦，差點就要離職，幸好這件事情被講出來。」
八、沒有公布行事曆，開會日自己都忘記
工作室的任何行程以及開會日都會放在行事曆上，蘿拉的行程總是沒有公布給同事知道，往往開會前10分鐘才知會同事，還使喚同事趕快收拾環境，讓人傻眼。某次蘿拉接洽的廠商要到辦公室跟二伯還有她開會，結果蘿拉遲到，打給她之後卻表示：「我計程車遇到車禍。」二伯與蔡阿嘎直言：「她以前就常常手機掉了各種理由。」
九、KOL名單整理不好甩鍋同事
每次要寄公關品時，蘿拉名單老是整理不好，前面的人填好表單之後，到她手上就常常會亂掉，不然最終版本蔡阿嘎都會拿到過期的名單，甚至寄出的公關品退回來之後，退回包裹還會跑到蘿拉的家中。
十、利用蔡阿嘎名義做公關到海外
二伯在節目當中也提到，某次在送禮盒時，原本是預定送一千份禮盒，蘿拉卻跟廠商要了一千五百份，其中有送國外的，並跟廠商說這是嘎哥二伯國外很重要的朋友，一定要送，廠商光是海外的運費就花了超過4萬元。