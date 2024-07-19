同黨議員緩頰！川普專訪內容掀恐慌 盧比奧：他當選將會支持台灣
美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），近日在接受外媒專訪時表示，台灣「搶走了」美國的晶片生意，還認為台灣應該付錢給美國、分攤軍事費用，引發晶片股恐慌。對此，同為共和黨籍的參議員盧比奧（ Marco Rubio）18日受訪時緩頰稱，他認為川普若再次出任美國總統，依然會支持台灣。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，盧比奧先前被認為是川普最有可能選定的副手人選之一，雖然最後是由39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）出線，但盧比奧仍有一定的政壇份量，不只是參院外交關係委員會成員，也是參院情報委員會裡最資深共和黨人，向來支持台灣，未來也很可能在川普第2任期時，於川普內閣任職。
報導提到，盧比奧18日在共和黨全代會場邊受訪，被問到川普近日涉及台灣的言論時，回應稱川普若是勝選，「會做他在第一任期內做過的事，也就是繼續支持台灣」。
盧比奧也強調，雖然他無法代表川普發言，但對於美國會否支援台灣、用一切方法來阻止中國入侵這點，他一點也不擔心。
在這之前，川普第一任期的國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也聲稱，川普的意思應該是台灣應該為自身防衛分擔更多責任，並建議台灣提高國防開支，展現自我防衛的意志。
報導並指出，儘管與台灣只有非正式關係，可面對中國多年來不斷增加的軍事壓力，美國是台灣最大的支持者和武器供應國；但依照《台灣關係法》，美國承諾對台提供自衛的方式，卻並未強制要求美國在台灣受到武力侵犯時出兵馳援，美國長期以來對於是否出兵保護台灣，都抱持戰略模糊政策。