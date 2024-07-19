科技股欲反彈不敵賣壓！美股短暫上漲後轉跌　台積電ADR上沖下洗

法說會未提振股價、台積電開盤失守千元　台股開盤跌170點

▲台北股市今（19）日開盤下跌170.43點、來到23228.04點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（19）日開盤下跌170.43點、來到23228.04點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（18）日再度走低，道瓊指數下跌逾530點，標普連續第二天收低，賣壓也波及到台北股市今（19）日開盤下跌170.43點、來到23228.04點。此外，台股今日收週線。

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大盤再度走低，中小型股也同步下跌，開盤跌0.09點、來到276.85點，不過隨後在買盤挹注下成功翻紅，上漲0.26點。

權值股多數走低，昨日法說會帶來好消息的台積電，卻沒有拉抬股價，今日開盤下跌17元、來到988元，再度失守1000元大關；鴻海開盤下跌3元、來到201元，力拚守住200元關卡；聯發科開盤下跌20元，來到1260元。

美國總統大選再迎變數，自從新冠病毒檢測呈陽性後，美國總統拜登面臨民主黨的巨大壓力，民主黨高層透露，拜登最快可能本週末退選。市場面對政治不確定性，加上科技股回檔盤整，導致美股四大指數昨日跌多漲少，道瓊指數下跌533.06點或1.29%，收40665.02點；那斯達克指數下跌125.7點或0.7%，收17871.22點；標普500指數下跌43.68點或0.78%，收5544.59點；費半指數上漲27.71點或0.51%，收5436.42點。

科技五大天王跌多漲少，Meta上漲3%，蘋果下跌2.03%，Alphabet下跌1.84%，微軟下跌0.71%，亞馬遜下跌2.22%。半導體股多數走跌，輝達2.63%，博通上漲2.91%，美光下跌1.72%，高通下跌0.073%，應用材料下跌1.1%，德儀上漲0.79%，AMD下跌2.3%。

台股ADR只有日月光ADR收低，台積電ADR上漲0.39%，日月光ADR下跌0.35%，聯電ADR上漲0.63%，中華電信ADR上漲0.3%。

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