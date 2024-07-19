法說會未提振股價、台積電開盤失守千元　台股開盤跌170點

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權值股多數走低，昨日法說會帶來好消息的台積電，卻沒有拉抬股價，今日開盤下跌17元、來到988元，再度失守1000元大關；鴻海開盤下跌3元、來到201元，力拚守住200元關卡；聯發科開盤下跌20元，來到1260元。
美國總統大選再迎變數，自從新冠病毒檢測呈陽性後，美國總統拜登面臨民主黨的巨大壓力，民主黨高層透露，拜登最快可能本週末退選。市場面對政治不確定性，加上科技股回檔盤整，導致美股四大指數昨日跌多漲少，道瓊指數下跌533.06點或1.29%，收40665.02點；那斯達克指數下跌125.7點或0.7%，收17871.22點；標普500指數下跌43.68點或0.78%，收5544.59點；費半指數上漲27.71點或0.51%，收5436.42點。
科技五大天王跌多漲少，Meta上漲3%，蘋果下跌2.03%，Alphabet下跌1.84%，微軟下跌0.71%，亞馬遜下跌2.22%。半導體股多數走跌，輝達2.63%，博通上漲2.91%，美光下跌1.72%，高通下跌0.073%，應用材料下跌1.1%，德儀上漲0.79%，AMD下跌2.3%。
台股ADR只有日月光ADR收低，台積電ADR上漲0.39%，日月光ADR下跌0.35%，聯電ADR上漲0.63%，中華電信ADR上漲0.3%。