台股大跌小資存股熱度不減！台積電、鴻海、00919零股交易超旺

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，00919挾著五次穩定配高息與抗跌跟漲的投資契機，持續吸引許多小資族買盤持續挹注。另外，00946群益科技高息成長ETF甫於17日公布首次配息，根據群益投信官網公告資訊，00946本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.067元，預估年化配息率為7.55%，是目前今年台股ETF新兵中配息最佳的，因此也讓許多投資人逢低進場，00946除息日訂於8月7日，故想參與配息的投資人，最晚須在8月6日買進。
法人表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。
法人指出，雖然股市漲多後須提防過熱的修正，不過，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，不失為存股族投資人長期穩健投資的好選擇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。