科技股欲反彈不敵賣壓！美股短暫上漲後轉跌　台積電ADR上沖下洗

台股大跌小資存股熱度不減！台積電、鴻海、00919零股交易超旺

▲台股昨（18）日大跌，不過小資存股熱度不減，觀察18日台股零股交易情況，其中台積電、鴻海分居一、二名，00919為第三。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股昨（18）日大跌，不過小資存股熱度不減，觀察18日台股零股交易情況，其中台積電、鴻海分居一、二名，00919為第三。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股昨（18）日大跌，不過小資存股熱度不減，觀察18日台股零股交易情況，其中台積電、鴻海分居一、二名，而擁有穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF則是最受小資族投資人青睞的台股ETF。進一步觀察前十大排行中，台股ETF就佔了7席，其中高股息ETF佔了5席，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受投資人青睞。進一步觀察00919、00929、00878、0056、00946這5檔台股高息ETF今年來含息表現，其中00919上漲20.16%表現居冠，而00946為今年新成立的ETF表現也不俗。

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據證交所統計，台積電昨日盤中零股交易成交量約812.43萬股，成交筆數25.9萬筆，成交金額高達新台幣81.01億元，成為昨日零股成交榜之冠，遠高於第二名鴻海411.25萬股的8.46億元。第三名則為00919零股交易成交量約407.32萬股。

據了解，00919挾著五次穩定配高息與抗跌跟漲的投資契機，持續吸引許多小資族買盤持續挹注。另外，00946群益科技高息成長ETF甫於17日公布首次配息，根據群益投信官網公告資訊，00946本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.067元，預估年化配息率為7.55%，是目前今年台股ETF新兵中配息最佳的，因此也讓許多投資人逢低進場，00946除息日訂於8月7日，故想參與配息的投資人，最晚須在8月6日買進。

法人表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

法人指出，雖然股市漲多後須提防過熱的修正，不過，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，不失為存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

▲18日台股大跌，個股盤中零股成交日均量排行前10（資料來源／CMoney）
▲18日台股大跌，個股盤中零股成交日均量排行前10（資料來源／CMoney）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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