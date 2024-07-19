一粒破天荒同框林襄了！畫面美到不敢看 球迷：啦啦隊最頂的組合
台鋼雄鷹王牌、「Wing Stars」新啦啦隊女神一粒（趙宜莉），3月中以高冷兼具仙氣的外貌，以及一支葉保弟應援舞爆紅，IG從1000多人追蹤，累積至今超過30萬人，足足暴漲300倍，日本媒體看好她成為下一個峮峮和林襄。一粒昨（18）日深夜在IG分享和啦啦隊尤物林襄的合照，網友大為驚喜，形容這簡直是「夢幻聯動」。
記者楊穎軒／綜合報導
2024中華職棒明星對抗賽明（20）日、21日在台北大巨蛋舉行，6大隊的啦啦隊女孩難得同台應援，組成「全台最大髮香區」，一粒昨天發文預告：「等不及在明星賽相見啦！好期待跟大家一起玩！你們也是嗎？」並附上一張和「小龍女」一姐林襄的合影，兩女的制服一白衣粉紅，分比出剪刀手、臉頰愛心的POSE，畫面賞心悅目。
貼文一發布，林襄留言：「期待！」大批網友對於兩女首次同框情緒激動，「終於合體了」、「不知道看完明星賽我還認不認得回家的路」、「好夢幻的組合」、「哇！妳們沒吵架吧，一山不容二美」、「好像雙胞胎」、「最頂的組合」、「仙女聯動」、「粒襄」、「兩個漂亮的人」、「無敵的吧！」也有不少人爭論誰比較美，雙姝各有擁護者。
據官方公布的啦啦隊女孩明星賽應援陣容，李多慧、陳怡叡、籃籃、峮峮、邊荷律、李丹妃、李雅英、南珉貞、安芝儇等人被排在20日場次，21日則有短今、小映、賴可、菲菲、十元、筠熹、孟潔、琳妲，不少人氣成員兩天都會上場，包括林襄和一粒，讓網友直呼：「哇！21號三壘側有一粒、有林襄，也太猛！」