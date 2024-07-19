梁軒安點名2人「要告就快」！帶蕭淑慎爽吃火鍋：睡得心安理得
資深女星蕭淑慎的老公梁軒安近日遭到女歌手Rina指控性侵，目前女歌手已經對他提告妨害性自主，更公開一段25秒的關鍵呻吟音檔，引起外界高度關注。而梁軒安在昨（18）日發聲承認錄音中的聲音是他，也表示自己當時喝醉，想不起當時的過程，事後他更強調自己不會自殺，還曬出他帶著蕭淑慎去吃火鍋的照片，並在發文中點名2人，直接喊話「要告什麼盡快」，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
梁軒安18日透過臉書發文透露，餓了一整天，終於趕上所有工作進度，並且感謝廠商對他不離不棄，還給他更多案子，同時他也曬出跟老婆蕭淑慎的合照，並說道：「好好帶梁太去吃個小火鍋，人生就像醬料，酸甜苦辣都要嚐，賠了名譽影響到了家人朋友，我真的很抱歉。」不過梁軒安也直言：「最少睡得心安理得、問心無愧，明天繼續努力上班，好好工作才是最實在的。」
此外，梁軒安強調：「我一直跟旗下的夥伴們說『專業交給專業』，所以其他關於小小鳥或阿飛小蝴蝶的事，交給專業處理。」梁軒安也指出：「每一件事情的發生都需要先自省。」還在貼文中點名「郭先生」、「余先生」，向兩人喊話：「你們如果要告什麼盡快。」更表示對方如果又說自己對他們怎麼樣的話，他也已經準備好證據了。最後，梁軒安也感謝各界的關心。
其實，女歌手Rina近日發聲爆料梁軒安藉由出差工作，暴力逼迫她發生關係，甚至還強吻她和毛手毛腳，更提到梁軒安對外聲稱她是未婚妻，讓她被當成小三，於是她在16日到北檢對梁軒安提告妨害性自主，並且公開25秒呻吟錄音檔，音檔中可以聽到梁軒安要對方幫他吹，引起外界熱烈關注與討論。而梁軒安也回應表示：「那是我喝醉時說的，他們是用兩個地方的影片串在一起，現場也有其他人。」依然掀起網友熱議。