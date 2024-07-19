雙城大聯盟交易大限成買家！將補強先發輪值　菊池雄星是觀察人選

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Hayes表示，「雙城有興趣獲得像菊池雄星這樣的投手，因為菊池的合約屬於到期合約，能確保球團在休賽季的操作空間，雙城是今年交易大限前潛在交易菊池的球隊。」菊池雄星在2022年季前與藍鳥簽下3年3600萬美元（合台幣約11.7億）的合約，本季為合約最後一年，在明星賽前出賽20場，拿下4勝8敗、防禦率4.42的成績。
目前雙城先發輪值5名投手中，只有Joe Ryan的投球局數在110局以上，其餘4名投手都在110局以下。
Chris Paddack和Simeon Woods、Richardson目前都還沒有超過90局，因此找來一名能夠吃局數的投手，成為雙城尋找交易目標的條件之一。
而美媒《BVM Sports》指出，「除了菊池的到期合約，雙城看上的是菊池能夠給輪值帶來的安定感，雖本賽季菊池成績不如以往，但能穩定的吃局數是雙城輪值目前較欠缺的一環。」
菊池在大聯盟已經待了6年之久，前三年在水手隊，後三年則是轉戰到藍鳥，去年他投出生涯年，單季11勝，也是讓他穩定成為球隊輪值一員。
菊池雄星本季20場先發拿下4勝8敗，106局投球中送出117次三振，防禦率4.42，每局被上壘率1.30。隨著Sonny Gray轉戰紅雀，以及Pablo López本季表現退步，雙城今年的先發輪值防禦率為4.49，排在全大聯盟第23名，需要更多穩定性。