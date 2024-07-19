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雙城大聯盟交易大限成買家！將補強先發輪值　菊池雄星是觀察人選

▲藍鳥日籍投手菊池雄星今年狀況不佳，很有可能被交易，傳出雙城可能有意出手。（圖／美聯社／達志影像）
▲藍鳥日籍投手菊池雄星今年狀況不佳，很有可能被交易，傳出雙城可能有意出手。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

MLB美國職棒大聯盟明尼蘇達雙城在明星賽前拿下54勝42敗，目前位居美聯中區第2，僅落後龍頭克里夫蘭守護者4.5場勝差，根據《The Athletic》記者Dan Hayes指出，雙城將會在交易截止日前成為買家，將透過交易補強先發輪值，目前鎖定的目標是多倫多藍鳥的日籍左投菊池雄星，菊池今年出賽20場，拿下4勝8敗，防禦率是偏高的4.42，2022年季前菊池與藍鳥簽下3年3600萬美元（合台幣約11.7億）的合約，本季為合約最後一年。而美媒《BVM Sports》指出，「除了菊池的到期合約，雙城看上的是菊池能夠給輪值帶來的安定感，雖本賽季菊池成績不如以往，但能穩定的吃局數是雙城輪值目前較欠缺的一環。」

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先發吃局數不夠多　雙城盼透過交易補強

Hayes表示，「雙城有興趣獲得像菊池雄星這樣的投手，因為菊池的合約屬於到期合約，能確保球團在休賽季的操作空間，雙城是今年交易大限前潛在交易菊池的球隊。」菊池雄星在2022年季前與藍鳥簽下3年3600萬美元（合台幣約11.7億）的合約，本季為合約最後一年，在明星賽前出賽20場，拿下4勝8敗、防禦率4.42的成績。

目前雙城先發輪值5名投手中，只有Joe Ryan的投球局數在110局以上，其餘4名投手都在110局以下。

Chris Paddack和Simeon Woods、Richardson目前都還沒有超過90局，因此找來一名能夠吃局數的投手，成為雙城尋找交易目標的條件之一

而美媒《BVM Sports》指出，「除了菊池的到期合約，雙城看上的是菊池能夠給輪值帶來的安定感，雖本賽季菊池成績不如以往，但能穩定的吃局數是雙城輪值目前較欠缺的一環。」

菊池在大聯盟已經待了6年之久，前三年在水手隊，後三年則是轉戰到藍鳥，去年他投出生涯年，單季11勝，也是讓他穩定成為球隊輪值一員。

菊池雄星本季20場先發拿下4勝8敗，106局投球中送出117次三振，防禦率4.42，每局被上壘率1.30。隨著Sonny Gray轉戰紅雀，以及Pablo López本季表現退步，雙城今年的先發輪值防禦率為4.49，排在全大聯盟第23名，需要更多穩定性。


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