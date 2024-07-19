美政治不確定性再起！台股盤中大跌400點 23000點關卡失守
台股風向球台積電法說會昨（18）日登場，釋出不錯的展望，但美國總統大選迎變數，美國總統拜登新冠病毒檢測陽性且面臨退選巨大壓力，面對政治不確定性，美股昨日跌多漲少，今（19）日亞股也多走低，港股與韓股早盤跌1%，台股也開低走低，9點半後急殺，10點過後大盤下殺400點，跌破23000點整數關卡。
記者許家禎／台北報導
美國科技股回檔，再加上川普勝率大增、拜登面臨退選壓力，面對政治不確定性，導致美股四大指數昨日跌多漲少，道瓊指數下跌533.06點或1.29%，收40665.02點；那斯達克指數下跌125.7點或0.7%，收17871.22點；標普500指數下跌43.68點或0.78%，收5544.59點；費半指數上漲27.71點或0.51%，收5436.42點。
今日亞股也疲弱，上午10點鐘左右，日股跌0.2%，陸股跌0.5%，港股與韓股跌1%。台北股市也持續軟腳，10點過後大盤下殺400點，跌破23000點整數關卡，來到22995點附近。權值王台積電法說會雖然帶來好消息，全年營收上修，法人也火速調升目標價至1200到1500元，但今日股價仍綠油油，早盤跌19元，來到986元，跌幅2%。
其他權值股鴻海、聯發科、大立光、日月光也跌1到3%。長榮、台塑化等傳產指標跌幅則有1到2%。但盤面上仍有逆勢抗跌股，像是雲豹能源衝漲停，天方能源、綠電也漲停，旭然、中茂、威健生技、大略、山林水、夠麻吉也來到漲停板。部分CoWoS概念股，如均華、弘塑、辛耘、京元電都紅通通，漲幅2到9%之間。