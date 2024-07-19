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學生體適能檢測2項變革　下學期起正式實施

▲學生體適能8/1起將「仰臥起坐」改為「仰臥捲腹」並且新增「漸速耐力折返跑」。（示意圖／Pexels）
▲學生體適能8/1起將「仰臥起坐」改為「仰臥捲腹」並且新增「漸速耐力折返跑」。（示意圖／Pexels）

記者林則澄／台北報導

為了增進學生體適能檢測的彈性與安全，教育部體育署於去年11月20日公告修正《國民體適能檢測實施辦法》，針對學生體適能的心肺耐力、肌力及肌耐力2項，而將「仰臥起坐」改為「仰臥捲腹」並且新增「漸速耐力折返跑」，呼應國際趨勢更新檢測方式，於今年年8月1日起正式實施。

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教育部指出，這次學生體適能檢測方法重要變革之一，就是肌力及肌耐力檢測的「仰臥起坐」改為「仰臥捲腹」，過往「仰臥起坐」的檢測當中，較易發生由於學生姿勢不正確，引發下背疼痛的風險，造成運動傷害，改為「仰臥捲腹」之後，將能更為安全地評估學生的肌力及肌耐力。

至於心肺耐力檢測項目當中，過往施測「跑走」，是以學生完成800或1600公尺的時間作為檢測方式，較易受限場地與天候因素，因此新增「漸速耐力折返跑」作為該檢測項目選項之一，期待透過更靈活、多樣化與安全性的檢測方式，同時參考國際趨勢，因應不同教學現場的需求，維護學生體適能檢測的安全。

教育部說明，為了能使各個縣市政府、各級學校師長更加瞭解新的檢測項目實施方式，體育署去年辦理20場說明會，今年亦將持續辦理9場次說明會。

針對師長提出的疑慮，體育署表示，檢測器材部分，均以運用現有器材，包括軟墊、瑜珈墊、角錐等為主、添購新的器材為輔的原則實施檢測，減輕教學現場器材經費；檢測成績部分，提醒可以透過持續練習與重複檢測，擇優上傳檢測結果，以利因應學生對於檢測項目不熟悉，可能影響測驗成績的疑慮。

說明會中也讓師長們藉由現場實作練習，熟悉新檢測項目的實施流程，並在「教育部體育署體適能網站」提供影音檔下載使用。此外，也鼓勵各縣市政府辦理縣市說明會，協助推薦講師至各縣市講授，讓師長們可以更便利的在地熟悉相關操作。


此外，體育署8月1日也將併同推出改版的「教育部體育署體適能網站」，增列「仰臥捲腹」與「漸速耐力折返跑」2項檢測方式的實施方法與檢測器材介紹，同時製作影音檔、體適能檢測常模數據，提供學生與有需要的民眾瞭解自身的體適能狀態，進而增進體適能知識，落實學生多元學習及均衡發展的理念。

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