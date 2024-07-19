新台幣貶破32.7元！專家解析可能原因　估台股若續修正難變強

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李其展分析， 川普當選美國總統機率升高，並不是這波美元走弱的主原，那是較長期的影響，主要是日圓走升及非美貨幣反攻，這波是非美貨幣走強較多，倒不是美元自己弱，當然，降息預期也是美元轉弱的原因之一，目前市場仍預期9月降息，提前降息機率不較低。
雖然市場預期川普當選，在提高關稅之下，通膨可能加劇，但李其展認為，這是當選之後的事，短線仍聚焦在降息，若沒有降息題材支撐，股市可能會有失望性賣壓，不利股市表現。
相較日圓等亞幣在美元走弱之際有明顯反彈，新台幣反而沒什麼回升，李其展指出，主要是外資仍站在賣方，慢慢往外走，台灣資金 仍往海外投資，還沒有明顯回來，這也支撐美元需求，使得新台幣表現比較弱。
至於市場擔心美中晶片戰升溫衝擊股匯市，他表示，對匯市影響還好，台灣還有足夠外匯存底支撐，不缺美元，也沒急著要換美元繳保護費，這只是一個話題，不影響匯市，但如果股市持續修正，新台幣不可能太強，若收盤仍撐在32.5元之上，還是美元偏強格局，「32.5元可視為短線多空關卡」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。