情緒壓力成不孕治療障礙？　醫：完善心理支持系統助夫妻渡難關

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不只女性，男性也會在生殖醫學的治療中感到壓力
吳孟興教授表示，除了女性在治療過程中備感壓力，男性也會因為亞洲傳統觀念「不孝有三，無後為大」，在確診不孕後承受莫大壓力。研究表明，將近一半的男性伴侶因生殖醫學的治療而感到「擔憂」，更有高達三分之一的人被診斷出焦慮症。而EUREKA調查結果也顯示，38%的台灣男性受訪者認為，不孕症已影響了自身的心理健康。
對此，吳孟興教授說明，雖亞洲文化中，多數的不孕症的社會負擔、或是治療落在女性身上，但社會往往忽視不孕對男性的影響，讓他們感到被孤立。然而，尋求生殖醫學的諮詢和開始治療的決定，通常是夫妻雙方共同的決定，因此男性的心理狀態也是影響患者治療進程很重要的因素之一。
各國已開始關切不孕患者的心理狀態
更健全的心理支持系統有利減輕患者負擔
EUREKA調查指出，由於不孕症患者或其伴侶會遇到不同的壓力與負面情緒，因此各國政府與醫療單位已經開始重視患者的心理狀態。例如，韓國政府除了擴大對接受生育治療的夫妻財政支持，還指定中心提供抑鬱症或其他與不孕症相關的精神問題諮詢服務；日本也正在建立綜合公共諮詢系統，為接受生育治療時，感到焦慮的女性提供專家建議和情感支持。
而台灣的醫療系統、社會也開始正視不孕患者的權益，政府也優化相對應的財務補助減輕患者的壓力。然目前僅限治療費用的補助，心理協助仍被排除在外。對此，吳孟興教授呼籲，未來必須規劃更健全的心理支持方案，以利減輕患者在不孕治療旅程中的情感負擔。
壓力評估、心理諮商等已成為不孕患者治療的一部分
對此，吳孟興教授分享，目前醫療單位其實已開始將患者壓力納入治療評估中。為了更有效了解患者治療時的情緒狀況，透過生育生活品質(FertiQoL)問卷，醫療人員可進一步掌握患者的心情及治療結果，減少患者因情緒影響治療的風險。吳孟興教授解釋，統計至今，發現生活品質評分與懷孕結果(即連續懷孕、活產)呈顯著正相關；當情緒領域得分每增加一個單位，患者的持續懷孕和活產的機率分別增加 2.4% 和 2.6%，顯見患者情緒壓力與成功率的關係。此外，在國建署的規劃下，目前在第一線工作人員的諮商，可透過編列諮商手冊，做到第一步的心理支持。
然吳孟興教授提醒，由於生殖醫學的治療是段漫長的旅程，患者與其伴侶可能會長時間處於負面情緒的洪流中，因此也期待未來能有更完善的轉介機制，幫助面臨過大情緒壓力的患者。甚至吳孟興教授也建議，心理諮商師、精神科醫師等，也可多了解不孕症相關知識，並經過完整的訓練，幫助患者面對不孕的衝擊。
減少不孕家庭的壓力負擔
醫界與政府、職場、社會環環相扣 缺一不可
由於不孕症的治療過程相當複雜，且患者可能會遇到身體不適、成功與失敗的循環中。吳孟興教授分享EUREKA調查，其中台灣受訪者表示不孕症影響了他們的日常生活與伴侶的關係。他提醒，由於不孕症治療與懷孕是夫妻兩人共同的事情，因此治療過程中，雙方如何開啟暢通的溝通管道、了解彼此的情緒壓力，互相支持陪伴，才是讓療程繼續下去的重要關鍵。
此外，EUREKA調查也點出，若醫療單位無法給予支持，可能會導致患者更換治療院所，影響求子進程。吳孟興教授呼籲，各界的支持環環相扣，包括政府、職場、社會、醫療單位、互助團體等，如何給予不孕症患者協助、優化現行的福利政策等，讓他們的治療過程更安心，是減輕不孕家庭壓力與負擔的關鍵，缺一不可。