小人國「粉紅水樂園」來了！3大粉紅色水上設施　用一招門票499元

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暑假期間，每天下午14:30還有「酷夏水派對」，在粉紅色泡泡的夢幻氛圍中與好友們打水仗，重溫童年樂趣。另外，2024年7月15日至7月31日，只要穿粉紅色上衣即可享優惠票價559元（原價1050元），3歲以上至未滿6歲的兒童門票優惠499元，6歲以上為599元。
另外，麗寶樂園也推出全新消暑派對，馬拉灣清涼又刺激的「水上氣墊」，適合三五好友一起挑戰，初登場每日都吸引大批遊客體驗，探索世界暑假遊行「水花轟炸秀」，打造彷彿潑水節的狂歡派對，即日起展開「海陸空３選２」暑假優惠，凡於探索世界或馬拉灣現場票亭購買門票時加價100元，即可升等為「水陸雙園」或「雙園擇一加摩天輪」，限當日使用完畢；現場加入麗寶樂園渡假區會員，不須加價即可直接免費升等３選２，還能享眾多會員好康。
馬拉灣推出總長約100公尺的全新設施「水上氣墊」，暑假初登場，每日皆吸引大批遊客排隊嘗鮮，相當適合三五好友、家族旅遊可以揪團下場競賽，互相記錄趣味的落水畫面；探索世界最吸睛的花車遊行以「水花轟炸秀」為主題，行進過程中舞者會用水槍與遊客互動外，遊行盡頭還有讓人全身濕透的潑水環節。
麗寶樂園渡假區與國際IP「LINE FRIENDS」合作主題房、摩天輪主題車廂，推出屆滿2週年慶系列活動，摩天輪播放全新2週年慶燈光秀，欣賞夏日版熊大、兔兔等明星出現在摩天輪上，凡入住飯店主題房、於指定商店消費滿額皆可獲得LINE FRIENDS護照，集滿兩張貼紙可換熊大與兔兔的可愛香氛吊卡，即日起入住麗寶福容LINE FRIENDS主題房，再送福隆沙雕門票2張；8月3日也將舉辦熊大兔兔見面會，邀請粉絲一起幫熊大慶祝生日。