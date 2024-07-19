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小人國「粉紅水樂園」來了！3大粉紅色水上設施　用一招門票499元

▲小人國樂園再推出全新「粉色水上樂園」，有全新「BOBO Republic啵啵共和國」，3大粉紅色水上設施，且只要穿粉紅色上衣來玩，門票最便宜只要499元。（圖／取自小人國樂園臉書）
▲小人國樂園再推出全新「粉色水上樂園」，有全新「BOBO Republic啵啵共和國」，3大粉紅色水上設施，且只要穿粉紅色上衣來玩，門票最便宜只要499元。（圖／取自小人國樂園臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

多日高溫，出外玩水最暢快，小人國樂園再推出全新「粉色水上樂園」，有全新「BOBO Republic啵啵共和國」，3大粉紅色水上設施，民眾可邊玩水邊享受夢幻氛圍感，且即日起還有優惠，只要穿粉紅色上衣來玩，門票最便宜只要499元，一票暢玩水陸設施。麗寶樂園則是推出全新消暑派對，馬拉灣有清涼又刺激的「水上氣墊」，探索世界暑假遊行「水花轟炸秀」，彷彿潑水節的狂歡派對，即日起展開「海陸空３選２」暑假優惠，現場票亭購票時再加100元，升等為「水陸雙園」或「雙園擇一加摩天輪」。

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今年的「BOBO Republic啵啵共和國」以粉紅色為主題，打造了3大氣墊滑梯親水區。「飛天小馬」滑梯帶讀者飛越彩虹雲朵，享受翱翔天際的自由感；「海灘小屋」整棟粉紅色，是拍網美照的絕佳場所；「魔法蛋糕」滑梯則帶來甜香美味的新玩法。

▲小人國今年打造「BOBO Republic啵啵共和國」，以粉紅色為主題，像是「海灘小屋」，整棟粉紅色，是拍網美照的絕佳場所。（圖／翻攝小人國樂園官網）
▲小人國今年打造「BOBO Republic啵啵共和國」，以粉紅色為主題，像是「海灘小屋」，整棟粉紅色，是拍網美照的絕佳場所。（圖／翻攝小人國樂園官網）
暑假期間，每天下午14:30還有「酷夏水派對」，在粉紅色泡泡的夢幻氛圍中與好友們打水仗，重溫童年樂趣。另外，2024年7月15日至7月31日，只要穿粉紅色上衣即可享優惠票價559元（原價1050元），3歲以上至未滿6歲的兒童門票優惠499元，6歲以上為599元。

另外，麗寶樂園也推出全新消暑派對，馬拉灣清涼又刺激的「水上氣墊」，適合三五好友一起挑戰，初登場每日都吸引大批遊客體驗，探索世界暑假遊行「水花轟炸秀」，打造彷彿潑水節的狂歡派對，即日起展開「海陸空３選２」暑假優惠，凡於探索世界或馬拉灣現場票亭購買門票時加價100元，即可升等為「水陸雙園」或「雙園擇一加摩天輪」，限當日使用完畢；現場加入麗寶樂園渡假區會員，不須加價即可直接免費升等３選２，還能享眾多會員好康。

▲麗寶樂園也推出全新消暑派對，馬拉灣清涼又刺激的「水上氣墊」，適合三五好友一起挑戰。（圖／麗寶樂園提供）
▲麗寶樂園也推出全新消暑派對，馬拉灣清涼又刺激的「水上氣墊」，適合三五好友一起挑戰。（圖／麗寶樂園提供）
馬拉灣推出總長約100公尺的全新設施「水上氣墊」，暑假初登場，每日皆吸引大批遊客排隊嘗鮮，相當適合三五好友、家族旅遊可以揪團下場競賽，互相記錄趣味的落水畫面；探索世界最吸睛的花車遊行以「水花轟炸秀」為主題，行進過程中舞者會用水槍與遊客互動外，遊行盡頭還有讓人全身濕透的潑水環節。

▲麗寶樂園推出水花轟炸秀，打造台版潑水節狂歡派對。（圖／麗寶樂園提供）
▲麗寶樂園推出水花轟炸秀，打造台版潑水節狂歡派對。（圖／麗寶樂園提供）
麗寶樂園渡假區與國際IP「LINE FRIENDS」合作主題房、摩天輪主題車廂，推出屆滿2週年慶系列活動，摩天輪播放全新2週年慶燈光秀，欣賞夏日版熊大、兔兔等明星出現在摩天輪上，凡入住飯店主題房、於指定商店消費滿額皆可獲得LINE FRIENDS護照，集滿兩張貼紙可換熊大與兔兔的可愛香氛吊卡，即日起入住麗寶福容LINE FRIENDS主題房，再送福隆沙雕門票2張；8月3日也將舉辦熊大兔兔見面會，邀請粉絲一起幫熊大慶祝生日。

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