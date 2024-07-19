川普現身！共和黨全代會「最終演說」登場 回憶槍下生還驚魂記
美國前總統川普（Donald Trump），已於台灣時間19日上午10點半左右，在共和黨全代會的最後一晚，開始發表演說，宣布自己正式接受共和黨的總統候選人提名，而他久未現身的妻子梅蘭妮亞，當晚也出現在現場。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
這是川普自上週末刺殺事件以來，首次公開演講，川普非常感謝大家對他的支持，對於自己從暗殺中逃過一劫，川普回憶起當天的狀況，坦言自己在今晚的演說過後，都不會想再重複事件過程，因為「太痛苦了」。
川普表示，當天在賓州造勢現場，他在演說時稍微一轉頭，右耳就被子彈一樣的東西射中，他用手一摸，發現都是血，特勤人員立刻上台將他團團圍住保護，雖然驚慌，但當下他感到自己很安全，除了勇敢的特勤，也因為「上帝與他同在」。
川普聲稱，若當時他沒將頭稍微一轉，子彈很可能就會穿過他的頭顱，他就沒有機會再出現在大家面前了；槍擊發生後，現場支持者也沒有因為恐慌而亂跑、踩踏，造成更多死傷，而是勇敢的指出槍手所在地，他為此感到欣慰與驕傲。
川普感嘆，他今晚之所以還能現身，都是因為上帝的恩典，當下之所以堅持向群眾喊話「戰鬥！戰鬥」，是希望大家知道他沒事，餘生他都會對大家當時展現的關心表達感激，也不會忘記在槍擊中的死傷者。
川普並在現場對一套、屬於當天槍擊死者-前消防隊長孔佩拉托雷（Corey Comperatore）的制服致意，邀請全場一起為他默哀。