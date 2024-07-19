外資調升台積電目標價至1500元　利多不漲！台積電跌至980元

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台積電今年第二季毛利率為53.2%，營業利益率為42.5%，稅後純益率則為36.8%。
3奈米製程出貨佔台積公司今年第二季晶圓銷售金額的15%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 35%，7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程包含7奈米及更先進製程的營收達到全季晶圓銷售金額的67%。
針對第三季，在美元兌新台幣為1比32.5的匯率基礎上，台積電預期第三季營收約會落在224億至232億美元之間，季增9.5%、年增32%；毛利率則預計在53.5%至55.5%間，營利率約在42.5%至44.5%間。
會中，法人提到關於CoWoS產能吃緊的議題，魏哲家回應，CoWoS需求強，台積電目前產能吃緊，且短缺很多，正持續擴增，不過今、明兩年都能讓產能翻倍，盼能在2025、2026年達到供需平衡，達到客戶需求。
展望全年，看好AI相關需球持續成長，台積電將持續支持客戶成長，公司將今年的資本支出預算範圍縮小至美元300億至320億之間。魏哲家表示，在過去的一年中，台積電觀察到來自AI和手機相關需求的增長，加大台積電對於先進製程的投入，2024年下半年預計仍是強勁的一年，故調高整年成長展望至中位數20％。
而台積電在法說會前迎來利空，美國前總統川普因向台灣索討保護費，導致台積電股價重挫、市值蒸發7400億元，不過法說會報佳音後，外資紛紛對台積電後市表達信心。八大外資同步調升台積電目標價，最高上看1500元，次高為1410元，看好台積電可望一路旺至2026年，明年毛利率有望突破55%。
給予最高價1500元的美系外資，一口氣從1005元調升至1500元，預估今年、明年、後年EPS分別為42元、57元、76元。
分析師預估，台積電第三季的營收季增9.5%，超出市場預期的2個百分點，全年營收展望調高至年增25％以上，顯示AI需求強勁，甚至超出了台積電的供應能力。也有分析師表示，AI需求持續旺盛，加上CoWoS產能持續擴張和更高毛利率展望，預期台積電股價在重挫後有3%-5%的反彈空間。
雖然外資紛紛調高目標價，不過台積電今（19）日股價卻呈現利多不漲，開盤即跌破千元價，最低回測到980元。