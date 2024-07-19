金價衝高後拉回！外資看4支撐上漲力道未破壞　年底上看2500美元

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歐美時段，金價先續漲至2474.82美元，後因美元指數自近4個月低點反彈，金市賣壓湧現，金價震盪拉回至2461美元，晚間歐洲央行（ECB）如市場預期維持利率不變，加上美國公布上週首次申請失業救濟金人數增加2萬人至24.3萬人，遠高於預估值的22.9萬人，買盤回流金市，帶動金價反彈至2,468美元。
之後，歐洲央行總裁拉德表示未來仍須視經濟數據決定是否降息，歐元兌美元迅速走貶，金價拉回至2,457美元，吸引買盤逢低承接，金價反彈至2469美元附近，惟美元指數彈回至104之上，加上金市獲利了結賣壓再度湧現，金價拉回至2445美元下方波動，最後報價為2444.97美元，較前日最後報價2458.38美元，下跌13.41美元，跌幅0.55%。
今日金價仍續跌，盤中一度下探2420美元附近，目前在2428美元盤整。不過，台銀最新研究報告指出，摩根大通分析報告顯示，儘管美元及美債殖利率走強，黃金上漲結構仍受美國財政赤字、央行購金、通膨避險、地緣政治等影響未被破壞，且隨著美國利率開始下降，黃金還有進一步上行潛力，該公司重申對黃金及白銀中期趨勢看好，並上調黃金2024年第4季目標價格至每英兩2500美元，2025年目標價為每英兩2600美元。
另外，根據路透社報導，中國央行雖於5、6月暫停購買黃金，但這僅是因金價高漲而暫停購金，鑒於中國黃金儲備占比僅4.9%為主要經濟體中最低的國家，與世界平均16%不符，仍然有需要提升其黃金儲備，瑞士寶盛銀行（Julius Baer）分析師 Carsten Menke表示，中國人民銀行的主要動機是減少對美元的依賴，預期中國對儲備多樣化的願景將會持續，世界黃金協會（WGC）資料也顯示，中國有時會在購金後許久才上報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。