千賀滉大復健賽表現神勇！防禦率不到1 預計下週回歸大聯盟賽場
美國職棒大聯盟紐約大都會日籍強投千賀滉大，在春訓時因右肩拉傷被放入60天傷兵名單，5月又因三頭肌神經發炎再度進入傷兵名單，例行賽至今還未登板投球，今（19）日根據紐約大都會隨隊記者Tim Healey消息指出，千賀滉大將迎來3A最後一場復健賽，大都會計畫讓他在下週主場賽事對戰勇士先發上陣，迎來本季初登板，千賀目前3場復健賽，共計10局投球中僅失1分，飆出12次三振，防禦率僅0.90。千賀滉大在日前也提到自己的目前的狀態，「我肯定有在進步，但還不夠完美，可是我正努力達到那種狀態，每一次的復健賽，狀態都在成長，這非常好。」
記者吳政紘/綜合報導
千賀狀態神勇 復健賽防禦率不到1
千賀滉大傷癒後目前在小聯盟已經投了3場復健賽，共計在10局投球中僅失1分，飆出12次三振，防禦率僅0.90，最近一次出賽則是在7月14日對紐約洋基3A，在4.2局投球中僅丟掉1分，預計在重返大聯盟前，千賀將再進行一場復健賽，Healey表示，「千賀在下一場出賽是他最後一場復健賽，球隊預計他的投球數為80球，計畫讓他在明星週後的首週回歸球隊。」
千賀滉大在日前也提到自己的目前的狀態，「我肯定有在進步，但還不夠完美，可是我正努力達到那種狀態，每一次的復健賽，狀態都在成長，這非常好。」
上賽季千賀滉大出賽29場均為先發登板，繳出12勝7敗、防禦率2.98的成績，在赴美首年在Max Scherzer與Justin Verlander狀況不佳的情況下，成為大都會先發王牌，季末國聯新人王票選中拿下第2名，僅輸給亞利桑納響尾蛇的台裔好手Corbin Carroll。