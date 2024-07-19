中營國小校舍整建 黃偉哲盼提早完工讓學子有新校舍可用
台南市下營區中營國小創校迄今已逾百年，南市府為提供學生更佳學習環境，設計重建新校舍，預計明年10月完工。市長黃偉哲今(19)日主持動土奠基典禮時表示，若天候、工期許可，希望工程早日完工，讓同學們在開學前就有嶄新的校舍可以使用。市府也將加速進行消防、工程等查驗工作，希望為學生、社區居民提供新的學習、遊憩空間。
記者郭俊暉／台南報導
為學童打造安全永續校園環境是南市重要政策，112至115年度共補助5校進行整建校舍。下營區中營國小是歷史悠久的學校，北棟行政教學教室經耐震評估後，因耐震能力不足須進行重建，補助6,121萬4,000元辦理校舍重建，新校舍以「中營榮耀再現」為理念設計，期待新校舍的落成可以讓學校成為社區休閒與終身學習的重要場域。
黃偉哲表示，中營國小行政教學大樓舊大樓因耐震係數不足，為了讓學生有更好的學習環境，市府自籌經費約6,121萬，設計重建新的教室和新的行政大樓，工期約四百五十天，預計明年10月初完工。
教育局表示，平時中營國小亦是當地民眾活動、休閒及教育的重心。未來將建置安全、舒適、快樂、健康與美感的開放式學習空間，打造優質的永續校舍，進而成為社區重要的學習與休閒場域。
中營國小表示，中營國小北棟行政教學教室工程以「中營榮耀再現」為設計理念，結合原有建築紅磚、瓦特色，期待校園與社區資源共享，發展出具特色的校園環境，以促進校園社區化、公園化，期拓展學生多元的學習經驗，促進社區終身學習。總經費新臺幣6,121萬4,000元，工期450日曆天，預計114年10月竣工。這次校舍整建，包括7間教室、2間廁所。