謝和弦看幼兒園狼師案超氣！怒發聲需要《模範計程車》：支持私刑
北市私立培諾米達信義幼兒園近期爆出狼師毛畯珅涉嫌「性侵多名女童案」，引起了社會大眾的關注，各界發聲抨擊，甚至有民眾氣到跑去涉案的2間托嬰中心外面噴漆，警方經過調查之後也確定噴漆嫌犯為無前科的38歲黃姓男子，嫌犯在昨（18）日到警局之後表示自己不後悔噴漆，未來可能再有進一步的抗爭。而藝人謝和弦在為人父之後，也相當能體會受害者家長的心情，他也在臉書曬出幼兒園被噴漆的照片，並直言支持私刑，掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
謝和弦近年將重心放在家庭之後，專注在照顧家人和育兒上，跟老婆一起育有兩個孩子，而近期爆發信義幼兒園狼師毛畯珅涉嫌「性侵多名女童案」一事，讓謝和弦看了相當氣憤，他18日透過臉書發文，上傳了一張幼兒園鐵門被噴漆寫下「性侵幼兒毛畯珅」的現場照片，並在貼文中寫道：「台灣需要模範計程車，支持私刑教育！哈們。」吸引大批網友關注。
網友們看到謝和弦的貼文後，都紛紛留言表示：「看新聞是說這間位置居然還要換團隊繼續再開托嬰中心...到底誰敢去啊」、「小朋友的童年應該好好的，沒想到就被這些壞人摧毀」、「法律無法保障受害者並給予合理公道嗎」、「這件事真的讓人好心寒」、「這種案件都不了了之，需要黑暗騎士。」
其實，謝和弦貼文中所提到的「模範計程車」，是由演員李帝勳主演的韓劇《模範計程車》，劇情講述一群私下經營秘密計程車公司的人們，替那些無法透過法律來伸張正義的受害人，向加害者報仇的故事，該劇播出後也吸引不少劇迷觀看，一度掀起追劇潮。