巷仔內／蔣萬安道歉柯文哲呢？當年沒停職狼師　幼童人生如何重來

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這個「窮盡一切可能」聽來諷刺，這位狼師根本沒有因遭到調查而收手，還陸續性侵多名孩童，甚至在他家中發現600支不雅影片。教育部昨日說了公道話，認定台北市政府程序與調查「有很多應該做沒有做的部分」，因為教育部2021年就函知地方政府處理機制，「可以命該教保員請假或暫時離開校園，以維幼兒權益」。就是少了將狼師停職接受調查的這一步驟，才讓他又機會向其他幼童伸出魔爪。
柯文哲今日親上火線回應幼兒園案，蔣萬安上午幾乎與柯文哲同一時間回應，雖案件並非發生在蔣市府任內，但蔣萬安仍一肩扛起致歉；反觀此案發生在市長任內、明明有機會可以避免性侵案擴大的柯文哲卻仍未致歉，柯文哲一改過去民眾黨「窮盡一切努力」的說法，認了「很多地方值得檢討」，如果重來一次，如何在避免未審先判跟保護小朋友兩者之間取得平衡，「重來一次」要怎麼做比較恰當；行政流程可以重來，但無辜幼童的人生可以重來嗎？
任何重大事件後的反省檢討固然重要，但2022年若能妥善處理第一個通報案，主管機關能更警覺與重視，能夠第一時間停職在接受調查中的狼師，是否就有機會避免更多幼童受害？台灣的社會總要發生重大案件，才能推進行政流程、法規的檢討與改善，但早一步的防堵永遠比事後補救更重要。