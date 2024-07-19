科技股欲反彈不敵賣壓！美股短暫上漲後轉跌　台積電ADR上沖下洗

台積電利多不漲！最低下探980元　電金傳熄火、台股午盤跌逾400點

▲台股今（19）日持續探低，午盤下跌401.64點或1.72%，來到22996.83點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（19）日持續探低，午盤下跌401.64點或1.72%，來到22996.83點。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台積電昨（18）日法說會報佳音，激勵台積電ADR昨日逆勢收漲，原本市場以為能為台北股市打下定心針，沒想到台股今（19）日持續探低，開盤下跌170.43點、以23228.04點開出，在電金傳全面熄火之下，最低來到22901.33點、失守23000點關卡，午盤則是下跌401.64點或1.72%，來到22996.83點。此外，台股今日收周線。

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大盤重挫超過400點，中小型股早盤一度走高，來到277.35點，可惜還是不敵賣壓，午盤下跌2.68點或0.97%，來到274.26點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、群創、昆盈、開發金、鴻海；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、欣興、昆盈、森崴能源。

萬重矚目的台積電法說會昨日登場，對於公司前景也報喜訊，激勵昨日ADR股逆勢走高，不過利多不反應，台積電今日以988元開出、下跌17元，直接失守千元關卡，盤中最低來到980元，午盤則是下跌22元或2.19%，來到983元；鴻海開盤也是呈現下跌，最低來到200元、力守整數關卡，午盤則是下跌2.5元或1.23%，來到201.5元；聯發科跌勢稍為沒有那麼重，午盤下跌15元或1.17%，收在1265元。

除了電子權值股在壓盤外，金融股也是賣壓重心，午盤類股指數下跌2.8%，新光金出量下跌4%，國票金、國泰金、中信金、遠東銀下跌逾3%，三商壽、安泰銀、永豐金、開發金、富邦金、王道銀行、元大金、京城銀、上海商銀、聯邦銀、中再保、旺旺保、群益證、台中銀、統一證、群益期下跌逾2%。

此外，昨日抗跌的造紙族群今日漲多拉回，士紙、永豐餘下跌逾3%，樂成、華紙、永豐實、正隆下跌逾2%。

航運股今日也迎來賣壓，集運指數歐線期貨盤中下跌近10%，台航下跌逾4%，台驊投控、萬海下跌逾3%，慧洋-KY、裕民、長榮、四維航、建新國際、長榮航太、榮運、亞航、中櫃、陽明下跌逾2%。

不過還是有族群逆勢走高，綠能環保類股指數午盤逆勢走高上漲2.5%，其中雲豹能源、山林水亮燈漲停，其中雲豹能源站上300元整數關卡，並且寫下歷史新高，此外，泓得能源-創上漲逾3%，森崴能源上漲逾2%。

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