獨家／桃園公車爆違停太多取消站點 客運回應：駕駛員確實有反映
違停仔欺人太甚？交通新制6月30日上路，併排臨停、違規停車等8項罰款在1200元以下的「交通微罪」，不開放民眾檢舉，被譏「大違停時代」來臨，而近日桃園客運一紙取消「幸福社區」雙向站牌公告，撤銷原因提及「常有違停車輛，導致車輛無法緊靠站牌」更點燃群眾怒火。不過，桃園客運今已修正公告，稍早向《NOWnews今日新聞》澄清，強調駕駛員確實有反映違停，但是撤銷主因是站牌離路口太近且車流量大，有安全顧慮，經會勘後才廢站。
記者徐銘穗/綜合報導
桃園客運公告，從8月1日起505、5026、5027(A)、5030、5031、5032、5033、5035、5039等9路線公車，取消停靠幸福社區雙向站牌。修正前的公告上寫明，「因路段車流量大，此站牌距離路口過近且常有違停車輛，導致本公司車輛無法緊靠站牌，衍生乘客上下車安全之虞，並影響後方來車」，請民眾改利用附近嘉裕紡織廠站牌上下車。
然而，取消站牌公告引爆網友對違停仔怒火後，《NOWnews今日新聞》今（19）上午再度查看桃園客運官網，發現公告已經進行修正，取消站位說明更新為「因本站位置緊鄰路口，影響車流轉向安全，且距前後站位過近」。
《NOWnews今日新聞》致電桃園客運，桃園客運證實確實已修正公告，說明因該站牌距離路口過近，公車車長12公尺，停下後尾段非常靠近路口，可能會導致轉彎車輛來不及反應問題，有交通安全疑慮，加上該處車流量太大，而且距離下一站只有80公尺，經交通局會勘後才決議撤銷。
桃園客運指出，原先公告提及的違停車輛部分，駕駛員確實有反映此一狀況，公司也積極向警政機關反映，請主管機關協助處理。桃園客運直言說：「違停不是撤銷（站牌）主因，距離路口過近、車流量太大才是，如果違停是撤銷（站牌）主因的話，那我們要撤銷的站點可多了。」表示駕駛員停靠時遇違停車輛早是常態。
針對違停問題，桃園市交通局表示，公車站牌若有違停情形，警方是可以依法取締或拖吊，廢站的主要原因仍是因為距離路口太近，但未來仍會請警方加強取締違停。警方指出，依道路交通安全管理處罰條例，在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車，可處新台幣300元以上600元以下罰鍰，未來針對該處路口，會再加強取締。