不再走鬥雞風格！川普遇刺後首次演說 痛批拜登時間、力道都銳減
美國前總統川普（Donald Trump）當地時間18日晚上，在共和黨全代會的最後一晚發表演說，除了提到自己從槍擊中倖存的過程，也宣布自己正式接受共和黨的總統候選人提名，將致力於讓美國重新偉大。多家美媒都指出，川普的演說風格，在暗殺事件後似乎有所改變，溫和不少。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
川普在演說中，聲稱美國不只面臨國內挑戰，如通貨膨脹、能源，還有諸多國際上的危機，目前的政府根本無力解決，美國的對手「既強硬又兇猛」，他承諾會解決一切問題，將會再度減稅、完成邊境之牆的建造，他將和大家一起重建美國的藍圖，也會把「美國夢」重新帶回來。
《美聯社》指出，川普在這次演說中，花了40多分鐘才談到「現任政府」，但沒有大肆提及對手拜登的名字，也沒有像以往一樣痛批拜登政府，或照慣例把對方稱為「狡猾的喬」（Crooked Joe）；相反的，他顯得相當冷靜，展現從槍口下倖存後，想要團結美國、弭平社會分歧的意志，與他過往的好鬥風格截然不同。
《CNN》則說，川普一度提到了拜登總統，「如果你把美國歷史上最糟糕的10位總統想一想、加起來，他們造成的損害都不及拜登」，直言拜登只需要做一任就好，但說完後不忘強調：「這個詞我只會用這麼一次，拜登。」
分析認為，雖然川普在演說中，還是不可避免的提到「國家正走向衰落」、「非法移民對南部邊境的大規模入侵」、「現在的政府非常糟糕」等字句，說的內容也還是有一些錯誤，但整體仍盡量將焦點放在美國的內政與未來。先前外界普遍預測，他的演說風格將在暗殺事件後有所變化，而川普的本場演說似乎也證明了這一點，表現相對克制。