川普點名日圓太弱！專家估不會造成直接轉折 160仍是多空分界
隨著美元指數轉強，日圓兌美元也從155拉回至157價位 ，一度來到157.523元，不過，由於新台幣兌美元也貶破32.7元，日圓換匯價有變便宜一點，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（19）日盤中最低來到0.2111元，大家也關注日圓還會再貶嗎？尤其當選美國總統機率升高的川普也點名日圓太弱。對此，外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，川普的言論「不會直接造成轉折」，但美元突然強一下，日圓就可能回貶，現階段仍以「160做為多空分界」，若日圓持穩在160之上，日圓仍有望彈升。
記者顏真真／台北報導
李其展分析，這波日圓大幅升，主要還是日本央行趁著美元修正，進場推動日圓回升，畢竟在美元走強時，去阻貶日圓幫助有限，反正趁美元回檔之際，進場推升日圓會比較簡單，即便之後日圓可能再回貶，至少趁勢讓日圓多彈升一點，為之後可能回貶預留空間。
由於贏得下屆美國總統呼聲高的川普，受訪時提到「強勢美元已持續傷害美國出口的競爭力，也點名日圓和人民幣的疲軟態勢，導致重大匯率問題，他們非常努力在壓低匯率」。川普更直言：「我們有很大的匯率問題，我會一直注意他們非常努力壓低他們的貨幣」。
對此，李其展認為，對日圓影響有限，畢竟川普還沒當選，目前就是話題性喊喊，讓大家預做點準備，但「不會直接造成轉折」。至於日圓還繼續回貶嗎？他說，目前已在季均線下方，160慢慢成反壓，日圓就會彈一波，但會彈多久很難說，若美元突然強一下，就可能回來。
他認為，現在日圓沿著季均線反攻，可以把160當做多空分界，如果在160下方，日圓就有望續彈，因此，先觀察有沒有再拉回至160。至於7月底日本央行有可能再升息嗎？李其展認為，還要再觀察，若日圓再回升，甚至到150，日本央行也許就不用直接升息。
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