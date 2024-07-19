科技股欲反彈不敵賣壓！美股短暫上漲後轉跌　台積電ADR上沖下洗

綠能股成資金避風港　雲豹能源出關、股價急拉漲停至300元創新高

▲台股大跌逾400點，資金開始轉往綠能概念股，類股指數上漲將近3%。（圖／NOWnews資料照）
▲台股大跌逾400點，資金開始轉往綠能概念股，類股指數上漲將近3%。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

原本市場以為台積電法說會能為台北股市打下定心針，沒想到台股今（19）日持續探低，開盤下跌170.43點，在電金傳全面熄火之下，最低來到22901.33點。而在台股下跌超過400點之際，資金開始轉往綠能概念股，類股指數上漲將近3%，其中雲豹能源今日出關，強勢攻上漲停板。

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雲豹能源先前遭列處置股票，從7月3日起至18日每20分鐘撮合一次，雖然遭關禁閉，不過這段期間漲幅也超過7成，絲毫不受影響。今日出關，在買單挹注之下早早攻上漲停板，來到300元整數關卡，並且創下歷史新高價位。

先前人工智慧晶片龍頭輝達釋出有意擴大投資台灣，將打造超級電腦中心、建置研發中心及總部，近期並開始向國內業者洽詢採購綠電，太陽能廠可望受惠。

雲豹能源發言人張建偉也對此表示，台灣供電沒有問題，有問題的是綠電不足。他接著表示，輝達已和雲豹能源接觸採購綠電，輝達綠電需求量相當龐大，台灣全數綠電都還無法滿足輝達的需求，目前綠電市場是賣方市場。

國內綠電三雄泓德能源、森崴能源、雲豹能源6月營收均都比起5月呈現回溫，雲豹能源6月營收為新台幣5.43億元，月增111.3%、年減64.9%；森崴能源6月營收為新台幣15.78億元，月增12.5%、年增177.6%；泓德能源營收來到新台幣9.06億元，月增320.4%，年增49.1%，是成長幅度最高。

分析師指出，台灣綠電憑證今年上半年供需比僅有66.67%，受惠企業RE100與資料中心建置需求，開始供不應求，未來5.5年內約有2,304%成長空間。

除了雲豹能源強攻漲停，其他綠能環保股表現也不惶多讓，其他功上漲停的還有山林水、中茂、天方能源、綠電，其他個股也有表現，進能服上漲逾7%，新晶投控上漲逾6%，泓德能源-創上漲近4%，森崴能源上漲逾3%。

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