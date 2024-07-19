綠能股成資金避風港　雲豹能源出關、股價急拉漲停至300元創新高

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先前人工智慧晶片龍頭輝達釋出有意擴大投資台灣，將打造超級電腦中心、建置研發中心及總部，近期並開始向國內業者洽詢採購綠電，太陽能廠可望受惠。
雲豹能源發言人張建偉也對此表示，台灣供電沒有問題，有問題的是綠電不足。他接著表示，輝達已和雲豹能源接觸採購綠電，輝達綠電需求量相當龐大，台灣全數綠電都還無法滿足輝達的需求，目前綠電市場是賣方市場。
國內綠電三雄泓德能源、森崴能源、雲豹能源6月營收均都比起5月呈現回溫，雲豹能源6月營收為新台幣5.43億元，月增111.3%、年減64.9%；森崴能源6月營收為新台幣15.78億元，月增12.5%、年增177.6%；泓德能源營收來到新台幣9.06億元，月增320.4%，年增49.1%，是成長幅度最高。
分析師指出，台灣綠電憑證今年上半年供需比僅有66.67%，受惠企業RE100與資料中心建置需求，開始供不應求，未來5.5年內約有2,304%成長空間。
除了雲豹能源強攻漲停，其他綠能環保股表現也不惶多讓，其他功上漲停的還有山林水、中茂、天方能源、綠電，其他個股也有表現，進能服上漲逾7%，新晶投控上漲逾6%，泓德能源-創上漲近4%，森崴能源上漲逾3%。