蔣萬安為幼兒園狼師案道歉　市府：盼能給家長最好的交代

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關於回信的部分，殷瑋表示，昨天蔣萬安也有來對外說明。經過我們目前的清查、來信、局處都有來回復，市府會再持續的來清查，並且希望能夠給家長以及社會一個最好的交代。
媒體問柯市府原本說窮盡了一切的作為了，到現在最新昨天是說他們確實有檢討之處？殷瑋表示，這個問題當然是柯前市府團隊，他們應該會回答，站在現在的台北市政府的立場，無論如何既然是現在的團隊，「我們就來承擔，應該要做的任何的檢討跟精進，我們都會來儘快的來完成，並且對外說明。」
媒體又問柯文哲剛剛在記者會上他說要檢討，他一直說很怕未審先判，殷瑋表示，不論是什麼樣的說法，政治人物，特別是現在蔣萬安是台北市的市長，市府這邊的原則就是希望能夠本於事實，也拿出應有態度來面對相關的問題。市府這邊該檢討、該精進的，都一定會依照相關原則來精進。
媒體問民眾黨聲明是有提到說當時監視器並沒有拍到足以佐證的有力證據，外界質疑說這是推給監視器嗎？因為做一些不法事情，會在監視器底下犯案嗎？殷瑋回應表示，其實關於現在大家在提出來的一些點，市府都會希望能夠在整體檢視的這樣一個機制之下來做出相關的判斷，然後以及來對外說明，不管說是監視器，還是不是只有監視器畫面能夠去處理這樣的問題，都會秉持這樣的原則來處理。
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