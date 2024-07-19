李遠哲籲延後廢核！游盈隆曝「是風向球」 預言這件事
前中研院長李遠哲日前表示，台灣需要核能，「雖然核電有缺點，但核能帶來的災害，跟全人類滅絕是絕對不能相比」，主張政府應該調整反核政策，「對我們最不好的，先把它拿掉，等到綠能足夠，再談廢核問題」。對此，台灣民意基金董事長游盈隆表示，李遠哲喊廢核延後，這就是風向球，核三延役應該是指日可待。
記者王德蓉／綜合報導
李遠哲10日到台中科博館參加「氣候行動—全球沸騰時代」特展開幕式，他表示台灣一直說核能不好，「核能帶來災害可能是局部的，但溫室氣體帶來的全球暖化，可以把人類滅絕掉」。若熱浪來了，「沒有電、沒有冷氣，多少人會從地球消失？不好好走，人類將不會在地球生存」。會後李遠哲受訪指出，他主張政府應該調整反核政策，「對我們最不好的，先把它拿掉，等到綠能足夠，再談廢核問題」。他表示，若現在就進行廢核，之後多燒煤、多燒油、多燒氣，一切只會變得更壞，「所以廢核要往後延」。
對此，游盈隆18日在節目《新聞千里馬》指出，李遠哲對社會有號召力，遠比和碩董事長童子賢、經濟部長郭智輝要更重要，他願意出來喊廢核延後，這就是風向球。不僅只是在民進黨內，即使賴清德也不敢在第一時間出來倡議廢核延後，對他來講，牽涉到「非核家園」的問題是個危機，誰敢去動這張神主牌？
游盈隆表示，賴清德現在看起來要務實一點去面對這些問題，能源政策是否要第二次提出來？游盈隆認為，賴清德已經有這種跡象，可還沒有很正式的提出來，這對他政治生涯來講，會是一個很嚴重的考驗。