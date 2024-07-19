穿越臺南400　南市府偕開台天后宮首創線上做16歲轉大人

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台南「做16歲」始於清治時期五條港一帶，當時許多居民靠搬運貨物維生，其中不乏許多童工幫忙，但其工資只有成人的一半，須年滿16歲始得領全份工資，因此只要年滿16歲父母便會祭拜七星娘娘，感謝神明庇祐得以長大成人，再邀請工頭及親朋歡慶，藉此證明孩子已長大成人，今後可領取成人工資，由此相沿成習，演變成一項獨特的傳統習俗。
安平開台天后宮「做16歲成年禮」的古禮儀式，至今已超過 40 年的歷史，每年由台南市政府委託財團法人安平開台天后宮文化基會承辦的「做16歲成年禮」，以富含時代意義的主題融入成年古禮科儀。今年活動，除遵循古禮進行之外，更安排古都木偶戲團的掌中劇達人黃冠維運用巧思創意編撰精彩歷史大戲，讓參與學子透過布袋戲演出認識台南歷史演變；另安排到大員港遊台江，去體驗18世紀的早昔台江國際貿易港。
該基金會董事長也是開台天后宮主委盧友禮表示，今年適逢「臺南 400 年」，由安平開台天后宮、觀音亭、廣濟宮、靈濟殿、安平古堡、安平區公所等單位共同策劃精彩豐富的活動內容，在活動中讓剛出爐的「轉大人」學子們，透過活動了解「臺南 400 年」的歷程，給予學子們一份期許～珍視傳統、開創當代、展望未來！
黃偉哲說，做16歲是台南固有的傳統成年禮習，蘊涵崇天敬神、飲水思源的意義，南市府今年特別與安平開台天后宮及在地宮廟一起合作，除了舉辦實體的做十六歲活動外，也提供國內外朋友線上做十六歲，報名並上傳指定照片就能完成獲得證明，歡喜「轉大人」，歡迎外縣市的朋友來台南吃美食，參加各項活動。
安平開台天后宮總幹事林國明表示，參加113年做16歲成年禮的學子，於上午依循古禮進入安平開台天后宮大殿敬拜開台媽祖與延平郡王、進入文昌殿祭拜石將軍、石將軍夫人、文昌帝君，接著向父母長輩敬奉茶水，說出心裡感恩的話，戴狀元帽「躦出鳥母宮」禮拜敬謝註生娘娘、七娘媽，象徵「轉大人」迎向成年，再前往安平觀音亭、安平海頭社廣濟宮廣濟宮参拜。
林國明指出，安平開台天后宮承辦全市做 16 歲成年禮行之有年，年年保留傳統古禮加上融入台南市政府的「主題」以創意包裝，打響國際知名度，其中藝術意象創作的鳥母宮成為安平做 16 歲主題的 CIS（custom Identity System），目前廟方企劃將鳥母宮「亮化」，延續新春所開啟的「媽祖主燈」的夜間導覽，接著鳥母宮「亮化」以延續「夜間經濟」活動。
113 年做十六歲成年禮「成功啟航 穿越臺南 400」包括今年適逢「臺南 400 年」，做十六歲成年禮受理報名遴選出 400名幸運兒參與隆重古禮加上創意新漾的「轉大人」活動、首場架構「線上做十六歲成年禮」，參加者可透過上傳完成自我挑戰照片，即可獲得電子憑證，憑證可換取獎勵並獲抽獎資格，最高可獲5000元文創購物金。
台江成功啟航讓參與學子全程 70 分鐘體驗海島子民應有乘風破浪的特 質及與國際銜接的胸懷。「鳥母宮亮化」帶動夜間經濟，共同為發展繁榮地方創見及共識。