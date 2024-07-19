國際音樂強檔連發 齊瑪曼、巴伐利亞廣播交響樂團將登衛武營
衛武營11至12月國際音樂強檔接力，首度來訪衛武營的世界公認最傑出的鋼琴家之一克里斯提安．齊瑪曼（Krystian ZIMERMAN）將於11月舉辦鋼琴獨奏會，12月則由指揮大師賽門．拉圖爵士（Sir Simon RATTLE）率領國際天團巴伐利亞廣播交響樂團（Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks）登台。
記者黃文德／高雄報導
波蘭鋼琴詩人齊瑪曼，以其對音樂的執著、細膩的詮釋及隨身攜帶自己的鋼琴而聞名於世。此次來臺齊瑪曼依循慣例將整架鋼琴打包空運，並請專屬調音師隨行，充分向臺灣觀眾展現他對音樂的完美追求， 11/23(六)、11/24(日)獨家替衛武營觀眾帶來兩套完全不同曲目的鋼琴獨奏會，讓臺灣樂迷不用出國即可在擁有絕佳音場的衛武營葡萄園式音樂廳聆賞傳奇大師獨具的魅力。
今年迎來成立75週年的巴伐利亞廣播交響樂團，在線上古典音樂雜誌《Bachtrack》2023年發布的最佳樂團排行榜中名列全球第三，團員各個擁有超群演奏能力，樂團亦能即刻適應不同指揮的詮釋風格，演繹出全然不同的聲響，此次睽違六年再度造訪衛武營，由當今最傑出的指揮大師之一賽門．拉圖爵士率團，於12/5(四)衛武營音樂廳演出。
衛武營音樂廳擁有全臺獨一無二的葡萄園式座席設計，每個位置都能聆賞到各種樂器分明的層次感，也能享受到最佳的聆賞體驗。此次《齊瑪曼鋼琴獨奏會》和《賽門．拉圖爵士與巴伐利亞廣播交響樂團》國際超強卡司抵臺，早鳥優惠8/1（四）12:00-8/15(四)12:00止，衛武營會員購票享75折；8/8(四)12:00-8/15(四)12:00止，一般大眾購票享8折優惠。