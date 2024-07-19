美大選牽動台股！「川普經濟學2.0」來了　法人分析聚焦產業

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許維哲指出，原本美國大選選情民主黨與共和黨候選人的民調差距小，選舉暴力事件使得共和黨川普民調上揚，勝選機率大幅提高，從川普政見觀察，對於金融、生技、航太軍工，及傳統能源，等產業的投資影響相對正向，這些多數在傳統藍籌價值型投資領域；此外，原本即佔優勢的科技通訊族群，在AI大趨勢發展引領下，回檔即可視為長線布局時點。
台股受惠AI、半導體的快速發展與爆發性成長需求，半導體龍頭、科技股價狂飆，受到川普選舉期間強勢言論影響，美股、科技股的大選修正行情提前到來，拖累台股走勢，下半年股價震盪幅度加大，回顧過往川普執政時期，整體股價受其言論影響，確實經常出現較大幅度上、下波動；不過，川普整體政策「親商」，研判政策面支持股價長線多頭趨勢，Bloomberg資料統計，川普上屆任內道瓊、標普及那斯達克指數漲幅分別為：57%、68%、138%，優於拜登本屆執政至今的：33%、47%、36%。
川普聲望提升，市場關注國聯準會啟動降息政策方向是否改變，許維哲說明，美國就業、消費與經濟成長皆出現放緩，不過，由於經濟與企業盈餘仍具備韌性，立即性的降息還有考量空間，川普也是支持降息方向，同時希望是其任內政策，11月大選前是否祭出降息待觀察，過往降息啟動前，資金行情續支撐股市。
台股雖出現政治面干擾，不過，從經濟面觀察，台灣持續復甦，景氣對策信號5、6月連亮黃紅燈，許維哲表示，出口受惠製造回溫、新興科技商機等挹注動能；此外，科技供應鏈廠商，為維持先進製程優勢，擴廠與資本投入意願提升；國內景氣回溫、股市財富效果擴張等，民間消費穩定成長，台灣投資動能正向。
半導體、龍頭權值股短線波動加劇下，提升價值型、小型股等資金轉進投資機會，許維哲預期，美國大選從各層面影響台股後，共和黨選情益趨明朗下，美國藍籌價值股可望持續上演補漲行情，投資方向不妨宜適度調整，除了原本看好的AI、半導體產業，逢回檔加碼外，建議增加川普經濟學受惠標的，包括：金融、生技、軍工航太、重電能源等產業可望成焦點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。