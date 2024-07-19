賴清德與韓國瑜格局「從1張照片就能看出」？柯志恩：氣度不一樣

蔣萬安為狼師案道歉　綠議員批：兒少權法淪市府不作為遮羞布

▲北市議員林延鳳批，兒少權法淪北市府不作為遮羞布。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲北市議員林延鳳批，兒少權法淪北市府不作為遮羞布。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

台北市信義區私立幼兒園長之子毛畯珅涉性侵幼童風暴擴大，累計至少有20名幼童受害。台北市長蔣萬安今（19）為幼兒園性侵案鞠躬道歉，並強調台北任何孩子受傷害「都是我的責任，我都應該承受」，並盡全力彌補，他向受傷的孩子與家長致上歉意。民進黨北市議員林延鳳痛批，教育局調查蓋牌「盡顯心虛」，兒少權法已淪蔣市府不作為遮羞布。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林延鳳指出，向北市府教育局調閱111年7月調查紀錄，該局竟以《兒童少年福利權益保障法》（簡稱少權法）為藉口不願提供，形同「蓋牌」難昭公信，她更踢爆教育局曾和媒體宣稱「因兒少權法難以主動調查」，但被媒體詢問相關條文為何時，竟三日相應不理，顯見《兒少權法》已淪為該局各種不作為之遮羞布，所作所為盡是謊言。

林延鳳認為蔣市府僅派該教育局副局長陳素惠道歉根本不夠，教育局長適任與否蔣市長必須要回應社會大眾，政風處更應就有關公務員不作為之事證，移交監院續行調查。

林延鳳指出，教育局若有循性平相關管道為相關調查，而非僅止於調閱監視器而無作為，就一定有能昭公信之調查報告以供各界檢視，如要保障被害幼兒，將其姓名遮蓋也並無不可，然而教育局卻依據《兒少權法》第66條第2項規定，聲稱「因職務上所知悉之秘密或隱私及所製作或持有之文書，應予保密，非有正當理由，不得洩漏或公開。」她批評，原來議員對於社會矚目案件之監督職權，在教育局看來不屬於「正當」，她更懷疑教育局這種「蓋牌」，根本就是遮掩其毫無作為之心虛，不惜用盡一切手段來圓謊。

林延鳳更指出，教育局有關媒體聯絡人，和媒體稱該案「因兒少權法難以主動調查」，但被媒體詢問相關條文為何時，竟三日相應不理，她質疑教育局已經急到「慌不擇路，口不擇言」，無法繼續用謊言編織藉口，就只能「裝死」，試問若不幸事件發生在蔣萬安三寶身上，也會是這種荒誕不經的處理方式嗎？

林延鳳認為，依據市府提供大事紀資料顯示，111年7月第一起個案通報，北市府教育局在教育部告知相關辦法可直接令行為人停職，並成立調查委員會時，該局卻應作為而不作為，到了112年7月接到通報後才採取停職與成立調查小組，長達一年空窗期造成更多幼兒受害，對照該局今時屢以〈兒少權法〉當遮羞布的行徑，簡直荒謬且雙標。

林延鳳強調，事已至此，教育局長湯志民還繼續神隱，蔣萬安還神遊太虛，面對媒體實問虛答，僅推一個副局長對失言道歉，社會大眾根本無法認同，兩任市長柯文哲、蔣萬安應道歉謝罪，湯志民局長也難辭其咎，政風處更應就有關公務員不作為之事證，移交監院續行調查，還給受害家庭們一個公道。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

狼師案寫信給蔣萬安已讀不回　市府致歉：盼能給家長最好的交代

總統大選政治獻金曝光！藍花費2億、綠5億　柯文哲怒嗆：一群騙子

幼兒園狼師案延燒！柯文哲坦言有很多改進空間　民眾黨團將提修法

川普前國安顧問建議台灣國防預算應提升為GDP5%　柯文哲：先到3%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載