蔣萬安為狼師案道歉　綠議員批：兒少權法淪市府不作為遮羞布

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林延鳳認為蔣市府僅派該教育局副局長陳素惠道歉根本不夠，教育局長適任與否蔣市長必須要回應社會大眾，政風處更應就有關公務員不作為之事證，移交監院續行調查。
林延鳳指出，教育局若有循性平相關管道為相關調查，而非僅止於調閱監視器而無作為，就一定有能昭公信之調查報告以供各界檢視，如要保障被害幼兒，將其姓名遮蓋也並無不可，然而教育局卻依據《兒少權法》第66條第2項規定，聲稱「因職務上所知悉之秘密或隱私及所製作或持有之文書，應予保密，非有正當理由，不得洩漏或公開。」她批評，原來議員對於社會矚目案件之監督職權，在教育局看來不屬於「正當」，她更懷疑教育局這種「蓋牌」，根本就是遮掩其毫無作為之心虛，不惜用盡一切手段來圓謊。
林延鳳更指出，教育局有關媒體聯絡人，和媒體稱該案「因兒少權法難以主動調查」，但被媒體詢問相關條文為何時，竟三日相應不理，她質疑教育局已經急到「慌不擇路，口不擇言」，無法繼續用謊言編織藉口，就只能「裝死」，試問若不幸事件發生在蔣萬安三寶身上，也會是這種荒誕不經的處理方式嗎？
林延鳳認為，依據市府提供大事紀資料顯示，111年7月第一起個案通報，北市府教育局在教育部告知相關辦法可直接令行為人停職，並成立調查委員會時，該局卻應作為而不作為，到了112年7月接到通報後才採取停職與成立調查小組，長達一年空窗期造成更多幼兒受害，對照該局今時屢以〈兒少權法〉當遮羞布的行徑，簡直荒謬且雙標。
林延鳳強調，事已至此，教育局長湯志民還繼續神隱，蔣萬安還神遊太虛，面對媒體實問虛答，僅推一個副局長對失言道歉，社會大眾根本無法認同，兩任市長柯文哲、蔣萬安應道歉謝罪，湯志民局長也難辭其咎，政風處更應就有關公務員不作為之事證，移交監院續行調查，還給受害家庭們一個公道。
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