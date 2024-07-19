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吳姍儒懷孕7個月連續失眠！凌晨發文吐心聲：很累很難真正喘息

▲女星吳姍儒去年與愛情長跑5年的老公王陽開結婚，今年4月宣布懷上2胎。今（19）日凌晨突在IG發文，透露近期一直有失眠的狀況。（圖 / 吳姍儒IG）
▲女星吳姍儒去年與愛情長跑5年的老公王陽開結婚，今年4月宣布懷上2胎。今（19）日凌晨突在IG發文，透露近期一直有失眠的狀況。（圖 / 吳姍儒IG）

記者許芷芸／綜合報導

女星吳姍儒憑藉流利的口條，也跟隨父親吳宗憲的腳步在主持界闖出名號。2022年與愛情長跑5年的老公王陽開結婚，去年3月生下兒子「Mason小初一」，才不過1年時間，吳姍儒今年4月再宣布懷上2胎。目前懷孕7個月的她，今（19）日凌晨突在IG發文，透露近期一直有失眠的狀況：「很累，甚至還是很努力撐著處理更多人生細節，也已經很懶得說很累了。」

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▲女星吳姍儒去年嫁給交往5年的王陽開，順利升格為媽媽，喜迎兒子「初一」，今年4月驚喜宣布懷二胎，腹中寶寶是女孩。（圖／吳姍儒IG）
▲女星吳姍儒去年嫁給交往5年的王陽開順利升格為媽媽，喜迎兒子「初一」，今年4月驚喜宣布懷二胎，腹中寶寶是女孩。（圖／吳姍儒IG）
吳姍儒經常透過社群媒體分享心情，今（19）日凌晨在IG坦言，近期一直出現「連續失眠」的狀況。她在文中提到過去的自己很不勇敢而且不自信，甚至會因為檢討自己的不好而失眠，不過現今的她每天都會將自己整理好，本來想記錄自己的樣子，但是無奈手機中都是充滿工作照跟兒子的照片。

吳姍儒感嘆在忙錄的生活中的確很難喘息，她透露自己塞滿6、7個行程度過一整天，但近期卻只入睡不到三小時的時間：「怎麼又醒了？我不喜歡這種被俘的感覺⋯。」雖然很疲憊，不過她也很努力撐著處理人生更多的細節，還表示最近的自己很少聽歌，反而都是聽兒歌。

▲吳姍儒今（19）日清晨5點多因為失眠的關係，難得在IG誠實吐露了最近的真實感受，引起粉絲共鳴紛紛留言給予鼓勵。（圖 / 吳姍儒IG）
▲吳姍儒今（19）日清晨5點多因為失眠的關係，難得在IG誠實吐露了最近的真實感受，引起粉絲共鳴紛紛留言給予鼓勵。（圖 / 吳姍儒IG）
貼文一曝光也引來許多粉絲心疼與共鳴，紛紛留言給予吳姍儒鼓勵：「媽媽辛苦了」、「職業媽媽不容易」、「辛苦的媽媽 要好好休息喔！」

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