吳姍儒懷孕7個月連續失眠！凌晨發文吐心聲：很累很難真正喘息
女星吳姍儒憑藉流利的口條，也跟隨父親吳宗憲的腳步在主持界闖出名號。2022年與愛情長跑5年的老公王陽開結婚，去年3月生下兒子「Mason小初一」，才不過1年時間，吳姍儒今年4月再宣布懷上2胎。目前懷孕7個月的她，今（19）日凌晨突在IG發文，透露近期一直有失眠的狀況：「很累，甚至還是很努力撐著處理更多人生細節，也已經很懶得說很累了。」
記者許芷芸／綜合報導
吳姍儒經常透過社群媒體分享心情，今（19）日凌晨在IG坦言，近期一直出現「連續失眠」的狀況。她在文中提到過去的自己很不勇敢而且不自信，甚至會因為檢討自己的不好而失眠，不過現今的她每天都會將自己整理好，本來想記錄自己的樣子，但是無奈手機中都是充滿工作照跟兒子的照片。
吳姍儒感嘆在忙錄的生活中的確很難喘息，她透露自己塞滿6、7個行程度過一整天，但近期卻只入睡不到三小時的時間：「怎麼又醒了？我不喜歡這種被俘的感覺⋯。」雖然很疲憊，不過她也很努力撐著處理人生更多的細節，還表示最近的自己很少聽歌，反而都是聽兒歌。
貼文一曝光也引來許多粉絲心疼與共鳴，紛紛留言給予吳姍儒鼓勵：「媽媽辛苦了」、「職業媽媽不容易」、「辛苦的媽媽 要好好休息喔！」