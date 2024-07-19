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50嵐北區「2神品」將下架！業者證實揭原因：售完為止　鐵粉崩潰

▲50嵐北區傳出2個熱門品項即將下架的消息，分別為可可芭蕾以及可可芭蕾拿鐵，讓大批鐵粉哀嚎。（圖／記者蕭涵云攝）
▲50嵐北區傳出2個熱門品項即將下架的消息，分別為可可芭蕾以及可可芭蕾拿鐵，讓大批鐵粉哀嚎。（圖／記者蕭涵云攝）

記者賴禹妡／綜合報導

知名手搖品牌「50嵐」在台灣北中南擁有多間分店，南區門市今年5月才宣布漲價，沒想到昨（18）日又傳出北區2個熱門品項即將下架的消息，分別為可可芭蕾以及可可芭蕾拿鐵，讓大批鐵粉哀嚎直呼「沒有可可芭蕾，以後就沒有喝50嵐的理由了。」對此，50嵐北區業者也證實，可可芭蕾系列即將走入歷史，主因為原物料漲價太兇。

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一名北部50嵐員工昨日在Threads發文，他透露「震驚！北區50嵐繼抹茶拿鐵後，再傳有熱賣品即將下架」，而品項正是「可可芭蕾」以及「可可芭蕾拿鐵」，下架時間則是各店售完為止，他也曬出可可芭蕾拿鐵的製作過程，笑喊「客人悲傷，員工歡呼。」

▲50嵐北區傳出明年1月10日漲價5～10元。《NOWnews今日新聞》記者致電負責北區營運的深耕茶業股份有限公司，官方回應「可能有調整，成本還在細算。考量大家觀感，可能有變數」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲50嵐北區員工透露，熱賣經典品項「可可芭蕾」及「可可芭蕾拿鐵」即將下架。（圖／記者蕭涵云攝）
貼文曝光後，不少熱愛可可芭蕾的網友哀嚎，「發瘋⋯可可芭蕾加波霸無糖很頂好嗎，下架會哭欸」、「沒有可可芭蕾，以後就沒有喝50嵐的理由了」、「這個超頂欸，才剛還我芒果青現在又抽走可可芭蕾拿鐵，不」。

還有中、南部的網友浮出水面，「台南市早就沒有可可芭蕾很久了嗚嗚，已免疫，但這個真的很好喝」、「歡迎大家來中區50嵐喝可可芭蕾～拜託喝爆！中區什麼都有」。

對此，《NOWnews今日新聞》實際詢問，50嵐中區業者回應，中區這兩款品項都正常在菜單上，目前依然可以正常購買到，也沒有什麼限量的情況；50嵐北區業者則表示，主因為原物料漲價太兇，店家負荷不了，現有庫存的店家賣完即停售，呼籲鐵粉們把握時機趕緊購買，證實「可可芭蕾」及「可可芭蕾拿鐵」即將走入歷史。

50嵐下架神品！這杯今年回歸了

除了可可芭蕾系列下架令網友不捨，過去也曾有多個品項消失，讓大票人無法接受，包含抹茶拿鐵、黑糖系列、愛玉冰茶、仙草等品項。至於一度被下架的芒果青，則於今年7月強勢回歸，只花50元就能爽喝「芒果冰淇淋＋青茶」，還能免費加料波霸、珍珠或椰果，令全台鐵粉們大聲歡呼。

▲童年回憶50嵐懷舊神級手搖飲「芒果青」，不只台南、高雄回歸，現在台北、台中也喝得到，50元爽喝「芒果冰淇淋＋青茶」降溫消暑，還能免費加料波霸或珍珠，連荔枝烏龍也開喝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲童年回憶50嵐懷舊神級手搖飲「芒果青」，不只台南、高雄回歸，現在台北、台中也喝得到，50元爽喝「芒果冰淇淋＋青茶」降溫消暑，還能免費加料波霸或珍珠。（圖／記者蕭涵云攝）

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