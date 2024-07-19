50嵐北區「2神品」將下架！業者證實揭原因：售完為止 鐵粉崩潰
知名手搖品牌「50嵐」在台灣北中南擁有多間分店，南區門市今年5月才宣布漲價，沒想到昨（18）日又傳出北區2個熱門品項即將下架的消息，分別為可可芭蕾以及可可芭蕾拿鐵，讓大批鐵粉哀嚎直呼「沒有可可芭蕾，以後就沒有喝50嵐的理由了。」對此，50嵐北區業者也證實，可可芭蕾系列即將走入歷史，主因為原物料漲價太兇。
記者賴禹妡／綜合報導
一名北部50嵐員工昨日在Threads發文，他透露「震驚！北區50嵐繼抹茶拿鐵後，再傳有熱賣品即將下架」，而品項正是「可可芭蕾」以及「可可芭蕾拿鐵」，下架時間則是各店售完為止，他也曬出可可芭蕾拿鐵的製作過程，笑喊「客人悲傷，員工歡呼。」
貼文曝光後，不少熱愛可可芭蕾的網友哀嚎，「發瘋⋯可可芭蕾加波霸無糖很頂好嗎，下架會哭欸」、「沒有可可芭蕾，以後就沒有喝50嵐的理由了」、「這個超頂欸，才剛還我芒果青現在又抽走可可芭蕾拿鐵，不」。
還有中、南部的網友浮出水面，「台南市早就沒有可可芭蕾很久了嗚嗚，已免疫，但這個真的很好喝」、「歡迎大家來中區50嵐喝可可芭蕾～拜託喝爆！中區什麼都有」。
對此，《NOWnews今日新聞》實際詢問，50嵐中區業者回應，中區這兩款品項都正常在菜單上，目前依然可以正常購買到，也沒有什麼限量的情況；50嵐北區業者則表示，主因為原物料漲價太兇，店家負荷不了，現有庫存的店家賣完即停售，呼籲鐵粉們把握時機趕緊購買，證實「可可芭蕾」及「可可芭蕾拿鐵」即將走入歷史。
50嵐下架神品！這杯今年回歸了
除了可可芭蕾系列下架令網友不捨，過去也曾有多個品項消失，讓大票人無法接受，包含抹茶拿鐵、黑糖系列、愛玉冰茶、仙草等品項。至於一度被下架的芒果青，則於今年7月強勢回歸，只花50元就能爽喝「芒果冰淇淋＋青茶」，還能免費加料波霸、珍珠或椰果，令全台鐵粉們大聲歡呼。