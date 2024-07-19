被禁入場改爬窗！南投泳池狼更衣室猥褻男童　議員譴責性騷擾

我是廣告 請繼續往下閱讀
該事件引起民眾熱烈討論，有人說男子7月初就常出現在男更衣室；也有人說他之前有性騷擾記錄被禁止入場，後來又被混進去；有媽媽說暑假天氣熱帶兒子去游泳，卻不能進男更衣室，色狼潛伏令人焦慮。
還有教練上網說明，指廖姓男子是累犯，且有精神上的問題，這次由窗戶私自爬入場，場方立即報警處理。縣府教育處運動發展科表示，已調錄監視器對該男子保留法律追訴權，並將研議方案，強化入口管制及窗戶安全管控，嚴防相關事件再發生。
簡千翔昨天會同館方、縣府、市公所、警方及立委游顥服務處開會，決議依刑法《無故侵入公共建築物罪》向廖男提告、協助他積極就醫，並於一週內強化監視器、巡邏管理、窗戶安全封鎖等。簡千翔今（19）日上午再度前往游泳池，視察改善工作有無落實，強調對於任何程度的性騷擾，都是零容忍，針對家長的憂心，建議可讓孩子隨身帶哨子，學習保護自身安全，
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110