科技股欲反彈不敵賣壓！美股短暫上漲後轉跌　台積電ADR上沖下洗

投資人不買單！台積電收最低價970元　資金大逃殺！台股下跌529點

▲台股今（19）日持續探低，開盤下跌170.43點，終場下跌529.21點或2.26%，收在22869.26點。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（19）日持續探低，開盤下跌170.43點，終場下跌529.21點或2.26%，收在22869.26點。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台積電昨（18）日法說會報佳音，激勵台積電ADR昨日逆勢收漲，原本市場以為能為台北股市打下定心針，沒想到台股今（19）日持續探低，開盤下跌170.43點、以23228.04點開出，電金傳全軍覆沒，尾盤最低來到22865.84點，終場下跌529.21點或2.26%，收在22869.26點，失守23000點關卡，日K回測季線，成交量為5375.64億元。本周台股下跌1047.67點或4.38%，結束周K連2紅。

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大盤重挫超過400點，中小型股早盤一度走高，來到277.35點，可惜還是不敵賣壓，尾盤更是跌幅擴大，收在今日最低點271.63點、下跌5.31點或1.92%，成交量為1335.74億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、新光金、昆盈、中信金、力麒；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、欣興、昆盈、聯發科。

萬重矚目的台積電法說會昨日登場，對於公司前景也報喜訊，激勵昨日ADR股逆勢走高，不過利多不反應，台積電今日以988元開出、下跌17元，直接失守千元關卡，最後一盤更是爆出8238張賣單，收在今日最低點970元、下跌35元或3.48%；鴻海開盤也是呈現下跌，最低來到200元、力守整數關卡，不過與台積電不同的是，鴻海最後一盤湧入6319張買單，把股價拉回至平盤價204元；聯發科終場下跌20元或1.56%，收在1260元。

台積電再度走低，也拖累半導體股同步走弱，金麗科來到跌停價329.5元，穩懋、威盛、力旺、精材下跌逾5%，南亞科下跌逾4%，力成、世芯-KY、華邦電、矽力-KY、達發、采鈺、環球晶、合晶、宏捷科、旺矽、群聯、家登、威剛下跌逾3%。

航運股今日也迎來賣壓，集運指數歐線期貨盤中下跌近10%，台航、台驊投控下跌逾4%，萬海、長榮、中航、裕民、慧洋-KY下跌逾3%，陽明、榮運、漢翔、長榮航太、長榮航、遠雄港下跌逾2%。

不過還是有族群逆勢走高，綠能環保類股指數逆勢上漲逾2%，其中雲豹能源今日出關，股價功上漲停價300元、再創歷史新高，帶動相關個股表現強勁，山林水、中茂、新晶投控、天方能源、綠電同步亮燈漲停，進能股上漲逾6%，泓得能源-創上漲逾2%，森崴能源也有1%的漲幅。

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