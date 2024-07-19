投資人不買單！台積電收最低價970元　資金大逃殺！台股下跌529點

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萬重矚目的台積電法說會昨日登場，對於公司前景也報喜訊，激勵昨日ADR股逆勢走高，不過利多不反應，台積電今日以988元開出、下跌17元，直接失守千元關卡，最後一盤更是爆出8238張賣單，收在今日最低點970元、下跌35元或3.48%；鴻海開盤也是呈現下跌，最低來到200元、力守整數關卡，不過與台積電不同的是，鴻海最後一盤湧入6319張買單，把股價拉回至平盤價204元；聯發科終場下跌20元或1.56%，收在1260元。
台積電再度走低，也拖累半導體股同步走弱，金麗科來到跌停價329.5元，穩懋、威盛、力旺、精材下跌逾5%，南亞科下跌逾4%，力成、世芯-KY、華邦電、矽力-KY、達發、采鈺、環球晶、合晶、宏捷科、旺矽、群聯、家登、威剛下跌逾3%。
航運股今日也迎來賣壓，集運指數歐線期貨盤中下跌近10%，台航、台驊投控下跌逾4%，萬海、長榮、中航、裕民、慧洋-KY下跌逾3%，陽明、榮運、漢翔、長榮航太、長榮航、遠雄港下跌逾2%。
不過還是有族群逆勢走高，綠能環保類股指數逆勢上漲逾2%，其中雲豹能源今日出關，股價功上漲停價300元、再創歷史新高，帶動相關個股表現強勁，山林水、中茂、新晶投控、天方能源、綠電同步亮燈漲停，進能股上漲逾6%，泓得能源-創上漲逾2%，森崴能源也有1%的漲幅。