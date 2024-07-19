豐邑建設偷工減料釀天坑 王婉諭呼籲修建築法停牌停業惡質廠商
新竹地檢署17日起訴新竹縣長楊文科在內12人涉嫌貪污，控楊文科違法復工圖利豐邑建設，並查出豐邑偷工減料釀成天坑嚴重危及民眾安全，更發現工地內外至少發生過8次坍塌。對此，時代力量黨主席王婉諭今（19）日呼籲修建築法停牌停業惡質廠商。
記者呂炯昌／台北報導
王婉諭在直播節目中表示，豐邑建設自成立以來，不僅因建設品質問題引發爭議，更因其與地方政府的關係密切，引發社會疑慮，豐邑集團擅長運用媒體資源操控消息，所涉及的建設安全問題更是不勝枚舉。
王婉諭指出，不論是現今的豐邑建設還是前身的豪隆建設，工安問題劣跡斑斑。921地震時，豪隆建設旗下位於台中縣東勢鎮的「東勢王朝」因偷工減料而倒塌，導致28人死亡，震驚全台。然而，豐邑集團在此後的2015年浩瀚一品足球坑（後改名高峰匯），施工品質問題依舊嚴重，暴露出嚴重的管理缺失。
王婉諭進一步抨擊「豐采520」商場與住宅計畫，指出原先計畫13樓的建築，後來擴展至35樓，並因擔憂環境評估的新制度，將建築高度下修至119.8米，又縮短H鋼長度，明顯偷工減料，完全忽視公眾安全。
王婉諭強調，豐邑建設的工安層出不窮，幼兒園出事都要廢止許可不得經營，建築法應該要修正讓惡質業者立即停牌停業。