咖哩控快來！夏季必吃泰味 SUKHOTHAI主廚帶來星級美食
談到經典的世界知名美食，不同風土民情呈現出各種不同風味的「咖哩」，絕對是美食饕客的首選之一，在台灣也有不少咖哩愛好者，網路上也有網友發起討論文，究竟世界各國的咖哩，該如何排名？不過不管是甘甜順口的日式咖哩，還是香氣濃郁的泰式紅、綠咖哩，青菜蘿蔔各有擁護者。
生活中心/綜合報導
台灣的咖哩商機也很驚人，根據市調公司曾經統計，光是咖哩塊，在台灣的年產值就超過5.6億元，大家熟悉的便利商店裡，也有各種咖哩美食，像是全家便利商店先前與欣葉生活廚房，推出全新的果香甘口、濃厚辛辣等各種咖哩，以及法蘭西亭咖哩飯糰呈現超人氣日式洋食。現在更是首次與SUKHOTHAI聯名合作，由泰籍皇室主廚Jimmy親手監製推出正宗泰式料理。
這波讓大家敲碗期待的新品，包含最經典的SUKHOTHAI泰式綠咖哩雞飯和滿滿泰式雞腿卷，其中，泰式綠咖哩雞飯完整呈現綠咖哩溫順中帶有一點微辣滋味，能在炎熱的夏日中，帶來開胃又飽足的饗宴，另一道同為炎炎夏日不能錯過的SUKHOTHAI聯名商品──泰式雞腿卷（7/17新上市），大口咬下是最道地的泰式酸甜滋味，包裹著鮮嫩雞腿肉與青木瓜絲，讓人一口接著一口停不下來。
喜歡咖哩風味的愛好者，也千萬不要錯過這波全家便利商店新品上市法蘭西亭大口歐風漢堡排佐焙煎咖哩飯糰，濃醇香料風味帶有一點烤焙香氣的咖哩醬，加上厚實的漢堡排，中間疊加起司點綴，是多層次的大人系咖哩風味值得品嚐！
不管是SUKHOTHAI聯名的泰式綠咖哩雞飯，還是法蘭西亭漢堡排佐焙煎咖哩飯糰，又或者是全家定番款的日系咖哩，咖哩控都不容錯過！想要體驗不同國家特色咖哩料理，快點到全家便利商店來場經典的美食饗宴！