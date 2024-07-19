3000萬買台北「室內10坪」　他寧住飯店30年！有專人打掃還免繳稅

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他細數常住飯店、商旅好處，撇除沒有房貸、省下大筆貸款利息支出，每年還省下1萬多的房屋稅、地價稅及每月2000多元的管理費，還有免費公設、免費停車、免費早餐，以及每天享專人打掃清潔服務，連水電都全包了，喊話買台北貴爆小宅的人「幹嘛不去找間飯店、商旅，花同樣錢住30年就好了」。
貼文引發討論，一票網友都不認同，直言商旅房價平日與假日不同價，懷疑原PO活在10年前物價，有人虧：「可以住北車外面更省，還有人會發給你免費便當。」也有人以2500元一晚推算，原PO舉例的商旅月花費要7萬5000元，分享前立委高嘉瑜的前男友林秉樞曾月花5萬包板橋4星飯店，說其實5萬元就夠了。
3000萬買台北套房or日花2500元住飯店？ 專家這樣看
「飯店再怎麼香，都不會有自己的鳥窩香！」馨傳不動產智庫執行長何世昌告訴《NOWnews今日新聞》說，原PO預算可能不太夠，舉例的台北市一晚2500元商旅，能找到的房型空間小不用說，一定都沒開窗，找到的比想像的爛很多，一般人都不見得想住。
何世昌直言，住飯店或商旅雖然有人清潔，但沒有房子的所有權，無法改變布局與裝潢，一定也沒有廚房，生活上會有很多不便，勸原PO說「不是只有你是聰明人，大家都還是選擇買房子」。
而76歲女星白嘉莉返台定居多年，她不買房而是選擇住進5星級的台北君悅酒店，1個月要價30萬元，1年飯店房費就要360萬元，4年要1440萬元，有機會在北市蛋黃區買小套房。
何世昌指出，具購買億元豪宅的高資產實力者買房好還是住飯店好，端看個人需求，若飯店都能滿足其居住需求，住飯店最簡單，若想布置居家、有個人風格，則是自己買最划算。
他提醒，長期住飯店的話，等於把付出的錢都打水漂，沒有資產累積的機會，「白嘉莉不需要累積資產了，但一般人需要」。