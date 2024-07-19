板橋「捷運共構宅」化糞池爆開毀車！1戶賠千元　專家：6類房別買

3000萬買台北「室內10坪」　他寧住飯店30年！有專人打掃還免繳稅

▲台北市寸土寸金，市內10坪的小宅總價直逼3000萬元，有網友認為花這樣的錢不如住1晚2500元的飯店（商旅），有專人打掃還不用繳稅。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北市寸土寸金，市內10坪的小宅總價直逼3000萬元，有網友認為花這樣的錢不如住1晚2500元的飯店（商旅），有專人打掃還不用繳稅。（圖／記者葉盛耀攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市寸土寸金，權狀18坪的全新小宅，室內實際居住空間只剩10坪，但總價卻直逼3000萬元。有網友認為花這樣的錢，不如拿去住1晚2500元的飯店（商務旅館），推算至少可以住30年，細數不但有專人打掃，還還能省下房屋稅、地價稅、管理費，話題引發討論，就連房產專家也搖頭，直言「不是只有你是聰明人，大家都還是選擇買房子」。

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原PO在PTT發文「台北市買18坪的套房，為啥不乾脆住飯店？」他以每坪單價160萬元，推算台北市權狀18坪套房總價至少要2880萬元，但是扣除公設、陽台後，室內只剩10坪，認為「台北市市中心隨便找間商務旅館室內有10坪的，一晚2500好了，這2880萬，可以讓你在這裡住30年欸」。

他細數常住飯店、商旅好處，撇除沒有房貸、省下大筆貸款利息支出，每年還省下1萬多的房屋稅、地價稅及每月2000多元的管理費，還有免費公設、免費停車、免費早餐，以及每天享專人打掃清潔服務，連水電都全包了，喊話買台北貴爆小宅的人「幹嘛不去找間飯店、商旅，花同樣錢住30年就好了」。

▲「小鹿文娛旅宿集團」因應旅展推出集團旗下19館通用「島內遷徙」、「漫遊臺北」兩大年度熱銷套票，6000元套票含6張住宿券，一張可入住包含「路徒行旅 台南成大館」在內旅館，等於雙人房每晚才1000元。（圖／路徒行旅提供）
▲網友認為，台北小宅總價直逼3000萬元，拿同樣的錢可住商旅30年。（示意圖／NOWnews資料照）
貼文引發討論，一票網友都不認同，直言商旅房價平日與假日不同價，懷疑原PO活在10年前物價，有人虧：「可以住北車外面更省，還有人會發給你免費便當。」也有人以2500元一晚推算，原PO舉例的商旅月花費要7萬5000元，分享前立委高嘉瑜的前男友林秉樞曾月花5萬包板橋4星飯店，說其實5萬元就夠了。

3000萬買台北套房or日花2500元住飯店？　專家這樣看

「飯店再怎麼香，都不會有自己的鳥窩香！」馨傳不動產智庫執行長何世昌告訴《NOWnews今日新聞》說，原PO預算可能不太夠，舉例的台北市一晚2500元商旅，能找到的房型空間小不用說，一定都沒開窗，找到的比想像的爛很多，一般人都不見得想住。

何世昌直言，住飯店或商旅雖然有人清潔，但沒有房子的所有權，無法改變布局與裝潢，一定也沒有廚房，生活上會有很多不便，勸原PO說「不是只有你是聰明人，大家都還是選擇買房子」。

而76歲女星白嘉莉返台定居多年，她不買房而是選擇住進5星級的台北君悅酒店，1個月要價30萬元，1年飯店房費就要360萬元，4年要1440萬元，有機會在北市蛋黃區買小套房。

▲白嘉莉心疼以色列遭到哈馬斯屠殺，感嘆台灣人生在美麗的寶島，擁有和平、民主、安全。（圖／白嘉莉臉書）
▲女星白嘉莉返台定居後沒買房，而是選擇月花30萬元，住進5星級的台北君悅酒店。（圖／白嘉莉臉書）
何世昌指出，具購買億元豪宅的高資產實力者買房好還是住飯店好，端看個人需求，若飯店都能滿足其居住需求，住飯店最簡單，若想布置居家、有個人風格，則是自己買最划算。

他提醒，長期住飯店的話，等於把付出的錢都打水漂，沒有資產累積的機會，「白嘉莉不需要累積資產了，但一般人需要」。
 

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