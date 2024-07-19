台積電軟腳衰到台股跌逾500點　分析師：地緣政治風險！資金急撤

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展望第3季，在美元兌新台幣為1比32.5的匯率基礎上，台積電預期第3季營收約會落在224億至232億美元之間，季增9.5%、年增32%；毛利率則預計在53.5%至55.5%間，營利率約在42.5%至44.5%間。全年營收也上修至年增24%到26%，資本支出調高上緣來到300到320美元。董事長魏哲家也說，CoWoS供不應求，強調台積電今年將是強勁成長的一年。
至於外資圈也一片看好！8大外資同步調升台積電目標價，最高上看1500元，次高為1410元，看好台積電可望一路旺至2026年，明年毛利率有望突破55%。給予最高價1500元的美系外資，一口氣從1005元調升至1500元，預估今年、明年、後年EPS分別為42元、57元、76元。
不過，今日台積電股價完全不給面子，以下跌17元、988元開出，直接失守千元關卡，終場跌35元，收在今日最低點970元，跌幅3.48%。為此，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，昨日台積電法說會釋出的訊息若要打分數絕對是「滿分以上」，包括營收、獲利、毛利率、成長性與資本支出都有好成績，連外資都上調目標價，而今日台積電逆勢下跌主要原因就是「地緣政治風險」！
鐘崑禎指出，美國共和黨總統候選人川普遭到槍擊，加深了他當選的機率，由於他接受外媒訪問提到台灣，對台灣看法偏保守，因此使台股近日出現大回檔，而外資看川普對台灣的態度，難免會擔心，因此加速外資撤出資金，台積電下跌完全跟台積電的基本面與產業面沒有關係，是心理層面的影響。
鐘崑禎認為，心理層面擔憂「地緣政治風險」這個因素有待市場持續消化，但相信這個影響是短期的，回想美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，也曾造成市場擔憂、台股回檔，待市場消化利空消息後，資金還是回來台灣，因此他認為不用過度擔心，因為市場終究要回到產業面與基本面上，而台積電都已經釋出不錯的訊號，相信下半年甚至到明年AI、半導體相關的產業仍有不錯的表現帶旺台股。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。