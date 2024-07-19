肉多多、築間地位被威脅了！對手420元水準超高　老饕全改吃這間

水餃店「內行不是吃八方雲集」！王牌1家老饕招了：外皮Q內餡厚實

▲前一陣子知名水餃鍋貼專賣店「八方雲集」又宣布價格調漲，讓不少小資族的小確幸消失。（圖／記者張嘉哲攝）
▲前一陣子知名水餃鍋貼專賣店「八方雲集」又宣布價格調漲，讓不少小資族的小確幸消失。（圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

水餃不管是各通路販售的冷凍水餃還是市場現包、水餃專賣店，口味眾多且方便又好吃，成為不少人日常三餐的選擇之一。然而前一陣子知名水餃鍋貼專賣店「八方雲集」又宣布價格調漲，讓不少人又開始討論，如果不吃八方雲集的水餃的話，還有哪一間可以推薦，結果許多老饕都大推「巧之味」，盛讚其口味非常不錯。

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一名網友在PTT貼文指出「以前吃八方雲集是因為價格經濟又實惠，但一路從5.5吃到現在7元，CP值真的已經降低太少了....而且也吃得很膩，既然都是7元的高價水餃，想問一下大家有沒有推薦哪一家的水餃是最好吃的？」

▲台北一家名為「巧之味」的手工水餃專賣店，被老饕封為「最強水餃店」，每到用餐時間都大排長龍。（圖/Google評價）
▲台北一家名為「巧之味」的手工水餃專賣店，被老饕封為「最強水餃店」，每到用餐時間都大排長龍。（圖/Google評價）
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「巧之味絕對是第一！干貝水餃好吃到不行」、「巧之味的一顆也是7元，寧願會選巧之味」、「八方雲集就贏在鍋貼跟連鎖店而已，純水餃會去吃巧之味」、「巧之味就是干貝水餃好吃，皮Q肉餡又厚實，一顆9元還能接受」、「巧之味主要蠻大顆的，除了干貝口味以外，其他我覺得沒有什麼特別之處。」

網友公認台北最強水餃店！巧之味背後有感人故事

事實上，老饕提到的這間「巧之味」水餃創立時間是在2005年，在台北中正區濟南路一個木造矮房開始慢慢賣起，營業至今成為超高人氣的水餃店。過去原本老闆家是在台南東區傳統市場內經營豬肉攤商，在老闆奶奶大病初癒後，靠著老闆媽媽自打的水餃餡料來包水餃，結果在市場內好口碑傳開，後來因為老闆奶奶身體欠佳，終於在家人說服下離開市場，而這個「奶奶包的水餃」就這樣消失在市面上。

後來老闆一家人遷家到台北，爸媽與弟弟賣起了台南傳統小吃及牛肉麵，老闆則是到外頭當上班族，直到2005年，老闆想起那年「奶奶包出來水餃的美味」，與爸媽商議之後，才又讓這顆美味的水餃重新誕生，同年9月開店做生意。現任老闆黃巧慧表示，巧之味在日文的意思即指專家的味道、巧妙的味道，全家人現在一起投入水餃事業上各司其職，就希望將這個好味道傳承下去。

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▲巧之味獲得網友公認「最強水餃店」的封號，其干貝水餃（綠色外皮）一顆9元是必吃的招牌！（圖/巧之味臉書）
八方雲集價格追平巧之味一顆7元！必吃口味、單品曝光

而《NOWnews》記者由於也是水餃愛好者，第一次被朋友推薦去吃巧之味時就已經是7元的價位，店內只有販售「招牌水餃」、「韭菜水餃」以及「干貝水餃」三種，售價分別是7元、7元、9元。有趣的是，由於巧之味紅到日本人來台灣玩時都會到此朝聖用餐，因此菜單上甚至還有日文版可以看。唯一可惜的就是巧之味只有在台北2家分店，其他縣市的人想吃，就要等到有機會出遊來北部才能嚐鮮。

記者與友人三種口味都有點，招牌水餃以及韭菜水餃表現中間偏上，可以吃出豬肉相當有新鮮度，皮Q且餡料厚實；而9元的「干貝水餃」絕對是必點，翠綠色的外皮很特別外，口感表現優異，真的可以吃到干貝絲。因為巧之味水餃份量還算大顆，即便是男生大概吃15顆就非常有飽足感。不過記者自己私心再推薦巧之味的「仙草蜜」，清涼又不死甜，現在夏天去用餐來上一杯，真的絕配！

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▲巧之味店內販售的仙草蜜不死甜又消暑，非常推薦這種炎熱夏天到店內用餐來上一杯！（圖/巧之味臉書）
🟡巧之味手工水餃專賣店
📍分店：濟南店（總店）、永吉店
📍營業時間：
濟南店週一至週六11：00-19：00，每週日公休
永吉店週一至週五11：00-15：00、17：00-20：00，每週六日公休
📍水餃價格：招牌水餃7元、韭菜水餃7元、干貝水餃9元
📍特別提醒：只有總店有販售干貝水餃，店內也有提供販售冷凍水餃


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