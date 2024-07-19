楊奇煜曝曾和老婆鬧離婚！她半夜跑回娘家「失聯整晚」 內幕曝光
39歲男星楊奇煜（小煜）睽違3年回歸歌壇，近來推出全新EP《漫遊者》，今（19）日舉行發片記者會，好友蔡旻佑幫忙站台，還送上「金鏟子」，希望他在音樂上可以像家庭一樣「多產」，小煜也透露，老婆和2個小孩是他的創作靈感。不過近來因為工作比較忙，小孩都要老婆獨自照顧，小煜表示，夫妻間偶爾會有小口角，更自爆先前有一次和老婆吵到要離婚，甚至某次嚴重到女方半夜跑回娘家哭一整晚，所幸後來就沒事了。
記者朱祖儀／台北報導
小煜透露，前3年都和老婆一起照顧小孩，每次都是他先起床處理事情，但他最近忙著準備EP的事情，讓老婆覺得很不習慣，所以他現在工作結束後都會趕著回家，希望多少可以幫忙。不過他坦言，先前曾有一次和老婆大吵架，對方氣得把小孩留在家裡就跑回娘家，且因為彼此都想要自己的空間，所以2人一整個晚上都沒有聯絡，但他隔天主動示好問「中午要吃什麼」，他們就默默和好了。
小煜還說，之前剛生第一個小孩的時候，甚至曾吵到要離婚，因為他們都沒有當過父母，沒有照顧小孩的經驗，所以2人都有點產後憂鬱症，脾氣也都很大，有一次光是車子停在路邊，他叫老婆到後車廂拿嬰兒推車，也在車上大吵互飆。不過後來他們一起去上父母相關課程，學習怎麼當一個合適的父母，夫妻感情也跟著變好，他還笑說「現在感覺像換一個老婆。」
至於有沒有考慮生第3胎？小煜表示，目前還在討論，因為生小孩的花費太大，發現存款一直往下掉，也會擔心生活品質和小孩教育會受到影響，加上現在不時會爆出有問題的幼兒園，也讓他覺得很擔心。談到近來幼兒園狼師案，小煜更氣憤地說，覺得累犯和犯行重大者都應該被公布姓名和地址，且支持無麻醉去勢，平時他也會教小孩說，除了爸媽幫忙洗澡，其他人都不能碰自己的私處，也不能去碰別人的，要灌輸正確的觀念。