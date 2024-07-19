外資今再提款644億元、創歷史第4大　台股洩洪529點、失守23000點

我是廣告 請繼續往下閱讀
台積電昨（18）日法說會報佳音，激勵台積電ADR昨日逆勢收漲，原本市場以為能為台北股市打下定心針，沒想到台股今（19）日持續探低，開盤下跌170.43點、以23228.04點開出，電金傳全軍覆沒，尾盤最低來到22865.84點，終場下跌529.21點或2.26%，收在22869.26點，失守23000點關卡，日K回測季線，成交量為5375.64億元。本周台股下跌1047.67點或4.38%，結束周K連2紅。中小型股早盤一度走高，來到277.35點，可惜還是不敵賣壓，尾盤更是跌幅擴大，收在今日最低點271.63點、下跌5.31點或1.92%，成交量為1335.74億元。
萬重矚目的台積電法說會昨日登場，對於公司前景也報喜訊，激勵昨日ADR股逆勢走高，不過利多不反應，台積電今日以988元開出、下跌17元，直接失守千元關卡，最後一盤更是爆出8238張賣單，收在今日最低點970元、下跌35元或3.48%；鴻海開盤也是呈現下跌，最低來到200元、力守整數關卡，不過與台積電不同的是，鴻海最後一盤湧入6319張買單，把股價拉回至平盤價204元；聯發科終場下跌20元或1.56%，收在1260元。
今日個股成交量排行榜前五名為：群創、新光金、昆盈、中信金、力麒；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、欣興、昆盈、聯發科。