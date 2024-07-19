科技股欲反彈不敵賣壓！美股短暫上漲後轉跌　台積電ADR上沖下洗

外資今再提款644億元、創歷史第4大　台股洩洪529點、失守23000點

▲台股今（19）日持續探低，終場下跌529.21點或2.26%，收在22869.26點，三大法人合計賣超450.08億元。（圖／擷取自Pixabay）
▲台股今（19）日持續探低，終場下跌529.21點或2.26%，收在22869.26點，三大法人合計賣超450.08億元。（圖／擷取自Pixabay）

記者陳郁柔／台北報導

台股今（19）日持續探低，終場下跌529.21點或2.26%，收在22869.26點，失守23000點關卡，日K回測季線，成交量為5375.64億元；三大法人合計賣超450.08億元。

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連6賣」賣超644.46億元，金額創下史上第5大賣超；投信「連15買」，今日買超61.6億元；自營商（自行買賣）「連7賣」賣超18.26億元，合計三大法人賣超601.12億元。

台積電昨（18）日法說會報佳音，激勵台積電ADR昨日逆勢收漲，原本市場以為能為台北股市打下定心針，沒想到台股今（19）日持續探低，開盤下跌170.43點、以23228.04點開出，電金傳全軍覆沒，尾盤最低來到22865.84點，終場下跌529.21點或2.26%，收在22869.26點，失守23000點關卡，日K回測季線，成交量為5375.64億元。本周台股下跌1047.67點或4.38%，結束周K連2紅。中小型股早盤一度走高，來到277.35點，可惜還是不敵賣壓，尾盤更是跌幅擴大，收在今日最低點271.63點、下跌5.31點或1.92%，成交量為1335.74億元。

萬重矚目的台積電法說會昨日登場，對於公司前景也報喜訊，激勵昨日ADR股逆勢走高，不過利多不反應，台積電今日以988元開出、下跌17元，直接失守千元關卡，最後一盤更是爆出8238張賣單，收在今日最低點970元、下跌35元或3.48%；鴻海開盤也是呈現下跌，最低來到200元、力守整數關卡，不過與台積電不同的是，鴻海最後一盤湧入6319張買單，把股價拉回至平盤價204元；聯發科終場下跌20元或1.56%，收在1260元。

今日個股成交量排行榜前五名為：群創、新光金、昆盈、中信金、力麒；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、欣興、昆盈、聯發科。

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