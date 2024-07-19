轟科技立委「了不起，收割」　聶永真：弄傷設計團隊再變親善大使

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葛如鈞提到，第三，官網的開頭動畫和整體效果誠意滿滿，看過的都說水，作為技術控，十分喜歡，他想技術圈的人一定也會大力推薦，真的非常感謝文化部這次從善如流的改變，以及主視覺設計師顏伯駿、策展團隊的迅速回應與調整，實在辛苦了。
葛如鈞說，當初對於本活動原始設計有關質詢，其目的絕對不是要針對設計或設計者，而是本於民意代表的角色傳達部分民眾的陳情與提問，提醒有關部會務必「完整確認」設計版權、使用權、原創性與文化特色等細節，畢竟這是屬於國家級的文化實力展現，不容大意；他要再次讚許設計師與策展團隊，即便過程中，承受了不少討論與關注，依然正面回應民眾的意見，提出充滿原創精神與本土文化的新設計。
葛如鈞提到，呼籲政府相關部會，務必尊重設計師工作的專業與價值，除了持續捍衛版權與原創精神外，也應該要注重設計產業的工時、工資與專業價值，文化部應該帶頭示範額外設計修提以及原創性的增加，應該增加支付設計師多出來的工時，以匹配其專業勞動的價值，讓我們為本地文化與原創設計一起做更多努力，設計師們的努力和才華值得我們所有人的尊重與肯定。
不過，對於這項說法，聶永真不以為然，並在臉書轉發該文章，嘲諷「了不起，收割！」先把設計團隊弄得遍體鱗傷，再把自己變成設計的親善大使。