「籃球博士」鄭志龍大秀宏國象隊經典球星合照！全台籃球迷都哭了

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭志龍過去就是中華隊傳奇球星，這幾天瓊斯盃賽事，他都到現場參與，並且關心台灣籃球發展，他日前接受《NOWnews》訪問時就提到，自己醉心於籃球3X3發展，還成立球隊，他說：「高手在民間，舉辦素人球員海選的最主要目的，就是希望挖掘出台灣在每一個3×3球場的最佳球員。」未來他還希望可以透過此賽事進軍奧運，也希望球迷支持。
鄭志龍則被周俊三爆料，「很有個人想法」，當初在宏國象隊，兩人還是室友，並且鄭志龍也常常看《商業周刊》、《財訊》等雜誌，還有包括金庸的武俠小說等，十分有想法。
周俊三目前執教佛光大學籃球隊，生涯戰績輝煌，自1995年起，連續3年拿下CBA助攻王，1998年拿下三分球王的寶座，此外，他也曾在中國甲A聯賽帶領新浪獅打出佳績，並且拿下助攻王，在兩岸三地都頗負盛名。
近期周俊三回到家鄉宜蘭，他也開設個人節目《籃球三Ｑ秀》，並且第一集也邀請「阿龍」鄭志龍到場，兩人「龍三連線」再現，隨時讓球迷可回味過去風采。
而最令球迷難忘的就是洋將雷克斯，他在台灣已經居住超過30年以上，早就已經是台灣人，而他的兒子雷蒙恩，也透入新聯盟選秀會，預計他的活動能力、身高以及球技，是這屆選秀會上第一，有機會被新北戰神等球隊選入。
不少球迷看到照片也寫下：「宏國就是強」、「畫面少了羅興樑 黃春雄 朱皓仁 邱德志和電波」、「懷念宏國籃球隊」等，懷念過去的美好時光。