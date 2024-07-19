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「籃球博士」鄭志龍大秀宏國象隊經典球星合照！全台籃球迷都哭了

▲「籃球博士」鄭志龍大秀宏國象籃球隊經典合照，全台籃球迷眼睛都為之一亮，更敲碗要黃春雄、羅興樑等球星。（圖／鄭志龍臉書）
▲「籃球博士」鄭志龍大秀宏國象籃球隊經典合照，全台籃球迷眼睛都為之一亮，更敲碗要黃春雄、羅興樑等球星。（圖／鄭志龍臉書）

記者吳政紘/綜合報導

「籃球博士」鄭志龍目前正積極推廣3X3籃球運動發展，不過近期他也在社群上放出自己的用餐照片，照片上除了有不少CBA宏國象時期的球星，還有「阿三哥」周俊三、中華奧會主席林鴻道、以及高雄鋼鐵人總教練邱大宗以及洋將雷克斯跟他的兒子雷蒙恩、DJ林志彥、緯來體育台導播宋傑等人參與晚會，雷蒙恩預計25日參與TPBL選秀，沒有意外，應該會是選秀狀元。而鄭志龍也留下：「宏國家族」，特別感到溫馨。鄭志龍近期推廣3X3籃球運動，還受邀參加周俊三的個人新籃球節目《籃球三Q秀》錄影，大談兩人過去往事。不少球迷看到照片也寫下：「宏國就是強」、「畫面少了羅興樑 黃春雄 朱皓仁 邱德志和電波」、「懷念宏國籃球隊」等。

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龍三連線是經典　周俊三曾跟鄭志龍為室友

鄭志龍過去就是中華隊傳奇球星，這幾天瓊斯盃賽事，他都到現場參與，並且關心台灣籃球發展，他日前接受《NOWnews》訪問時就提到，自己醉心於籃球3X3發展，還成立球隊，他說：「高手在民間，舉辦素人球員海選的最主要目的，就是希望挖掘出台灣在每一個3×3球場的最佳球員。」未來他還希望可以透過此賽事進軍奧運，也希望球迷支持。

鄭志龍則被周俊三爆料，「很有個人想法」，當初在宏國象隊，兩人還是室友，並且鄭志龍也常常看《商業周刊》、《財訊》等雜誌，還有包括金庸的武俠小說等，十分有想法。

周俊三目前執教佛光大學籃球隊，生涯戰績輝煌，自1995年起，連續3年拿下CBA助攻王，1998年拿下三分球王的寶座，此外，他也曾在中國甲A聯賽帶領新浪獅打出佳績，並且拿下助攻王，在兩岸三地都頗負盛名。

近期周俊三回到家鄉宜蘭，他也開設個人節目《籃球三Ｑ秀》，並且第一集也邀請「阿龍」鄭志龍到場，兩人「龍三連線」再現，隨時讓球迷可回味過去風采。

而最令球迷難忘的就是洋將雷克斯，他在台灣已經居住超過30年以上，早就已經是台灣人，而他的兒子雷蒙恩，也透入新聯盟選秀會，預計他的活動能力、身高以及球技，是這屆選秀會上第一，有機會被新北戰神等球隊選入。

不少球迷看到照片也寫下：「宏國就是強」、「畫面少了羅興樑 黃春雄 朱皓仁 邱德志和電波」、「懷念宏國籃球隊」等，懷念過去的美好時光。

▲旺寶整合行銷董事長吳同喬與副董事長鄭志龍用心，看好未來台灣的3×3好手可以參與國際賽事。（圖／吳政紘攝）
▲旺寶整合行銷董事長吳同喬與副董事長鄭志龍用心，看好未來台灣的3×3好手可以參與國際賽事。（圖／吳政紘攝）
▲台啤永豐雲豹洋將卡森斯（左）和代理總教練周俊三（右）對於比賽內容交換意見。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.21）
▲台啤永豐雲豹洋將卡森斯（左）和代理總教練周俊三（右）對於比賽內容交換意見。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.21）

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