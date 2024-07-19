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暑假瘋漫畫！LINE推夏日派對　橘子集團新平台「MOJOIN」7/22開站

▲ LINE WEBTOON，今（19）日慶祝登台十週年，特別邀請韓國《女神降臨》作家Yaongyi、《青春白卷》作家田善旭和台灣《要是未曾相遇就好了》作家M蜥一同對談。（圖／記者周淑萍攝）
▲ LINE WEBTOON，今（19）日慶祝登台十週年，特別邀請韓國《女神降臨》作家Yaongyi、《青春白卷》作家田善旭和台灣《要是未曾相遇就好了》作家M蜥一同對談。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

LINE集團的網漫平台 LINE WEBTOON，今（19）日歡慶登台十週年，特別邀請韓國《女神降臨》作家Yaongyi、《青春白卷》作家田善旭來台，同時將於7月20日至7月21日至圓山花博舉辦「漫TOON²夏日派對」，現場將有美食夯店進駐、互動娛樂以及歌手表演。另外，橘子集團也將於橘子嘉年華首度公開兩大全新平台，有漫畫小說內容平台「MOJOIN」7月22日搶先開站，以及粉絲社群平台「hidol」也首次登場。

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LINE WEBTOON目前已經擁有超過2,440萬創作者，網路漫畫作品數累積達45萬，網路小說作品數累積達5,500萬，其中超過900部作品被改編成影視劇、書籍和遊戲。在十週年之際分享台漫IP改編進展，驚悚網漫《黑盒子》已開拍後製中，體育神漫《宅男打籃球》已完成第一版劇本，以台灣神祇文化為背景的《引路人》正進入前期的製作準備，而驚悚題材《要是未曾相遇就好了》完成電影授權，即將著手開發劇本。

▲ LINE WEBTOON，今（19）日慶祝登台十週年，特別邀請韓國《女神降臨》作家Yaongyi、《青春白卷》作家田善旭來台。（圖／記者周淑萍攝）
▲ LINE WEBTOON，慶祝登台十週年，特別邀請韓國《女神降臨》作家Yaongyi（右）、《青春白卷》作家田善旭（左）來台。（圖／記者周淑萍攝）
歡慶十週年將在7/20-7/21於圓山花博的花海廣場舉辦「漫TOON²夏日派對」，邀請台、韓國超人氣漫畫作家與粉絲們近距離互動、簽名，現場還設有多項互動娛樂裝置，以及獨家IP授權樣式的「人生四格拍貼機」，同時還有人氣美食餐車進駐，並邀請到芒果醬 Mango Jump、Crispy脆樂團、鶴 The Crane、陳忻玥等樂團和歌手一連兩天輪番開唱。

📍LINE WEBTOON十週年「漫TOON² 夏日派對」市集活動

日期：7/20(六)12:00～20:00、7/21(日) 12:00～20:00

地點：圓山花博花海廣場 (台北市中山區玉門街1號)

官網：https://lin.ee/flmptonr/wttw

🟡橘子集團 「MOJOIN」網漫、小說新平台

除了有LINE WEBTOON之外，橘子集團也將於橘子嘉年華首度公開兩大全新平台。包含，漫畫小說內容平台「MOJOIN」集結原漫畫星、文學星近2千部作品，以全新面貌與讀者見面，7月22日搶先開站，並將帶來獨家人氣漫畫家謝東霖《妖怪五星好評》及跨域大作《肥羊重生後：無慾．無敵》嶄新TBF東離番外篇。

還有粉絲社群平台「hidol」也首次登場，集結圖文、音樂、影視娛樂等超人氣IP，目標打造創作者與粉絲互動的一站式平台，創造與偶像們的真實交流機會，這次更於橘子嘉年華展示「人氣漫畫原子少年」獨家商品，並邀請「FEniX」、「幽靈水晶」兩大話題偶像IP與粉絲近距離同樂。

▲橘子集團也將於橘子嘉年華首度公開漫畫小說內容平台「MOJOIN」。（圖／官方提供）
▲橘子集團將於橘子嘉年華首度公開漫畫小說內容平台「MOJOIN」。（圖／官方提供）
漫博門票天天送！「橘子嘉年華」線上活動即日起至 7 月 24 日搶先開跑，凡至活動官網輸入專屬邀請碼「Gamafun202419」，即有機會抽中每日限量 200 張入場門票，每人每日皆有１次抽獎機會。此外，7 月 25 日至 29 日漫博會期間，只要來到「造夢橘製所」挑戰關卡任務蒐集快樂密技，即可參加抽獎，有機會贏得全新 iPad 第十代、MacBook等多項大獎

📍2024 夏季橘子嘉年華 造夢橘製所

活動官網：https://bean.fun/AUCcx

線上活動：即日起至 2024 年 7 月 24 日（三）

線下展區：2024 年 7月 25 日（四）至 7 月 29 日（一）

活動地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）

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