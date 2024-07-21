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今日來講股／台股利空？投資人免煩惱　分析師：轉向蘋概股保平安

▲分析師指出，台積電釋出的訊息有利台股，大趨勢與方向不變，市場最終會回歸基本面，若投資人還是擔心，可轉向蘋概股保平安。（示意圖／擷取自Pixabay）
▲分析師指出，台積電釋出的訊息有利台股，大趨勢與方向不變，市場最終會回歸基本面，若投資人還是擔心，可轉向蘋概股保平安。（示意圖／擷取自Pixabay）

記者許家禎／台北報導

台積電18日法說會報佳音，但19日股價卻臉綠、不漲反跌，連帶拖累台股終場跌529.21點或2.26%，收在22869.26點，成交量為5375.64億元。本周台股下跌1047.67點或4.38%，結束周K連2紅。分析師指出新一周台股可能還是會有震盪，有待市場消化「地緣政治風險」的擔憂，但他強調台積電釋出的訊息有利台股，大趨勢與方向不變，市場最終會回歸基本面，若投資人還是擔心，可以留意蘋概股幾檔，較不受晶片禁令與地緣政治風險因素影響。

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摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台積電法說會釋出的訊息若要打分數絕對是「滿分以上」，包括營收、獲利、毛利率、成長性與資本支出都有好成績，連外資都上調目標價，而隔天台積電股價逆勢下跌主要原因就是「地緣政治風險」！

鐘崑禎指出，美國共和黨總統候選人川普遭到槍擊，加深了他當選的機率，由於他對台灣看法偏保守，因此使台股近日出現大回檔，他認為這影響只是短期，有待市場消化，因為回想美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台也是同樣狀況，相信市場終究會回歸基本面、資金還是會回來。

鐘崑禎認為，台股雖然短線回檔，但AI產業趨勢大方向沒變，且川普支持企業減稅與聯準會降息，因此投資人可以趁權值股急跌一大段時，趁勢逢低搶進，或是可留意一些中小型股，可以選擇處於產業位階低，但產業成長還在谷底的會比較安全。

至於新一周台股走勢，鐘崑禎指出因為地緣政治風險關係，外資心態仍是未知數，但可以確定的是外資投信進場，一定會挑整體位階低的，其實從上一周表現就能看出，包括面板、被動元件、ABF載板都同步大漲，投資人新一周在權值股可能仍未調節完時，可以多多關注逢低布局。

另外，鐘崑禎也建議投資人可以轉向蘋概股，由於市場預期iPhone 16導入AI功能將增加銷售，且蘋概股相對不受晶片禁令或是地緣政治風險影響，蘋果營收有機會向上，因此相對安全，投資人可以關注有題材話題性的蘋概股，如大立光、玉晶光、臻鼎、華通與台郡，拉回可找買點。

鐘崑禎指出，現階段川普勝率大增，假設屆時真的勝選，由於他支持企業減稅與降息，將對美國企業帶來大利多，如輝達、蘋果、特斯拉企業好，台廠供應鏈也會跟著好，對產業絕對是正面影響，對下半年與明年台股都是一大利多。唯一要留意的就是地緣政治風險這塊，可能會影響外資對台灣的信心，將資金撤到日本或韓國股市，台股會流失外資的資金。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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