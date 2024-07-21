今日來講股／台股利空？投資人免煩惱　分析師：轉向蘋概股保平安

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鐘崑禎指出，美國共和黨總統候選人川普遭到槍擊，加深了他當選的機率，由於他對台灣看法偏保守，因此使台股近日出現大回檔，他認為這影響只是短期，有待市場消化，因為回想美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台也是同樣狀況，相信市場終究會回歸基本面、資金還是會回來。
鐘崑禎認為，台股雖然短線回檔，但AI產業趨勢大方向沒變，且川普支持企業減稅與聯準會降息，因此投資人可以趁權值股急跌一大段時，趁勢逢低搶進，或是可留意一些中小型股，可以選擇處於產業位階低，但產業成長還在谷底的會比較安全。
至於新一周台股走勢，鐘崑禎指出因為地緣政治風險關係，外資心態仍是未知數，但可以確定的是外資投信進場，一定會挑整體位階低的，其實從上一周表現就能看出，包括面板、被動元件、ABF載板都同步大漲，投資人新一周在權值股可能仍未調節完時，可以多多關注逢低布局。
另外，鐘崑禎也建議投資人可以轉向蘋概股，由於市場預期iPhone 16導入AI功能將增加銷售，且蘋概股相對不受晶片禁令或是地緣政治風險影響，蘋果營收有機會向上，因此相對安全，投資人可以關注有題材話題性的蘋概股，如大立光、玉晶光、臻鼎、華通與台郡，拉回可找買點。
鐘崑禎指出，現階段川普勝率大增，假設屆時真的勝選，由於他支持企業減稅與降息，將對美國企業帶來大利多，如輝達、蘋果、特斯拉企業好，台廠供應鏈也會跟著好，對產業絕對是正面影響，對下半年與明年台股都是一大利多。唯一要留意的就是地緣政治風險這塊，可能會影響外資對台灣的信心，將資金撤到日本或韓國股市，台股會流失外資的資金。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。