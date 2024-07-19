台股3天跌掉1127點！金管會稱基本面尚稱穩健 今年漲幅仍居冠
台股今（19）日持續重挫，收22869.26點，大跌529.21點，跌幅2.26%，在亞股中跌幅最重，累計3天更已跌掉1127.99點。金管會也再次出面信心喊話，強調今年至7月18日止，台股仍上漲30.49%，表現優於國際主要股市，而且台股基本面尚稱穩健。
記者顏真真／台北報導
美股因政治不確定性，加上科技股漲勢消退，4大指數除費半指數小漲外，其餘均下跌，其中道瓊指數跌幅逾1%。今日亞股截至台股收盤時均下跌，台股收盤指數22869.26點，下跌529.21點，跌幅2.26%，成交量5375.64億元，外資賣超644.47億元。同時段日本跌0.27%、韓國跌1.24%，新加坡跌0.82%，上海跌0.15%，香港跌2.09%。
不過。金管會強調，今年截至7月18日止，台股漲幅30.49%，相較日本漲幅19.91%、新加坡漲幅7.13%、韓國漲幅6.37%、香港漲幅4.29%、上海漲幅0.07%、深圳跌幅6.78%、美國道瓊漲幅7.89%，台股表現優於國際主要股市。
此外，今年截至7月18日止，台股集中市場日均成交量約4397.17億元，相較去年同期增加69.11%，信用交易的整戶擔保維持率為175.81%。
金管會還說，今年截至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34%，加計股票股利為2.44%，國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高，台股基本面尚稱穩健。