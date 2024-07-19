台股漲多整理！專家喊科技股買點到啦　加碼「含積ETF」撿便宜

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這波有多檔科技型ETF買氣暢旺，其中國泰00881從27元回落到25元的價位，讓投資人大撿便宜，18日成交量更超過5.2萬張，今日也有3萬多張。法人表示，第三季台股漲多拉回屬於健康修正，縱使現階段出現震盪，但只要公司基本面不變，在下半年美國預計降息，加上AI伺服器、蘋果手機等新品換機潮湧現，台股長線多頭格局仍不變，投資人不如趁科技股在相對低點時買進，趁「科技型」ETF價位較便宜時累積部位，等待第四季及明年的上漲契機。
如擔心個股風險大，投資人可選擇申購ETF分散風險，法人專家也提醒，AI題材會持續延燒，台積電手握輝達、蘋果訂單成最大贏家，在選擇ETF上可以選擇有「積」的商品，像是00881國泰台灣5G+ ETF近一季報酬率高達21.86%，成長力度驚人成為含科技型ETF之冠，基金投資組合包括台積電、鴻海、聯發科，且「權值三王」各買一張要花費將近250萬元，但00881一張只需要2.5萬元，是更加親民、輕鬆的選擇，不失為投資人長期穩健投資之選。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。