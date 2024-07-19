為接棒拜登做準備？美聯社民調：60％民主黨人相信賀錦麗是好總統
美國總統拜登（Joe Biden）面臨越來越大的逼退壓力，消息人士透露，再度確診新冠肺炎、隔離中的拜登，正在思考是否應該退選，最快不排除本週就會宣布相關決定。若拜登果真退選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）似乎是最有可能的接棒人選，《美聯社》發布最新民調表示，約有60％的民主黨人相信賀錦麗可以成為一位好總統。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》與NORC（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）合作實施的最新民調結果顯示，約60％的民主黨人相信賀錦麗會成為一位好總統，另有約20％的民主黨人不這麼認為，還有20％的民主黨人表示不知道賀錦麗能否成為一位好總統。
而若將調查對象放大到全美民眾，則只有約30％的受訪者認為賀錦麗可以成為一位好總統，約50％的受訪者不這麼認為，約20％的受訪者表示不知道。而若以全美民眾對賀錦麗的好感度來看，約40％的受訪者對賀錦麗有好感，這數字與拜登類似，不過有50％的受訪者對賀錦麗持負面看法，但這數字要比拜登好，對拜登持負面看法的受訪者高達60％。
若與其他潛在的總統候選人相比，像是加州州長紐森（Gavin Newsom）、密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer），賀錦麗在民主黨人的支持度還是遙遙領先，約只有33％的民主黨人相信紐森會是一位好總統，約只有25％的民主黨人相信惠特默會是一位好總統，主要原因是紐森與惠特默的全國知名度還不夠高，許多受訪者表示無法對這兩人作出評價。
報導也指出，雖然賀錦麗被視為是拜登最有可能的接棒人選，但是在那場與川普災難性的辯論會之後，賀錦麗對外始終表達了對拜登的忠誠。